От начальника аптеки до командующей Медсил: в ВСУ может появиться первый генерал-женщина

Сейчас почти четверть общей численности ВСУ составляют женщины, а 46-летняя Татьяна Остащенко первой заняла генеральскую должность.

Министр обороны Андрей Таран назначил Татьяну Остащенко командующей Медицинских сил ВСУ. До этого полковник медицинской службы Остащенко была главным инспектором Главной инспекции Министерства обороны.

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"Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных силах Украины. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных с мужчинами", – сказал Таран.

Министр отметил, что сейчас почти четверть общей численности ВСУ составляют женщины, и "их роль в развитии войска растет".

Что известно о новом главном медике ВСУ

Татьяна Остащенко родилась в августе 1974 года во Львове в семье военнослужащего. С отличием окончила в 1996 году фармацевтический факультет Львовского Государственного медицинского института, а в 1998 году – Украинскую военно-медицинскую академию.

Проходила воинскую службу на должностях начальника аптеки воинской части, офицера военно-медицинского управления Западного оперативного командования, начальника отдела медицинского снабжения Центрального военно-медицинского управления ВСУ, начальника отдела Военно-медицинского департамента Министерства обороны, начальника управления медицинского снабжения Главного военно-медицинского управления, Главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны.

Получила оперативно-тактический уровень военного образования в 2020 году, а также прошла подготовку на ряде курсов армий государств – членов НАТО. В Кранфильдском университете (Великобритания) закончила курсы реформирования сектора обороны и безопасности, а также стратегического лидерства для руководящего состава.

В ее декларации за 2017 год указано, что проживает Остащенко в служебной квартире (39 кв. м) под Киевом.

За год она получила 216 тыс. грн зарплаты, 1200 грн выплат как участник боевых действий и 1,74 млн грн выплат от ООН за пребывание на должности старшего военного наблюдателя в Демократической Республике Конго.

Активы (земля, недвижимость, автомобиль и др.) в декларации не указаны.

Напомним, первой женщиной-генералом в Украине стала начальнику Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей. Звание ей было присвоено в октябре 2018 года.

Вторым генералом стала также сотрудник СБУ — заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина (март 2020 года).

Татьяна Остащенко может стать первой женщиной-генералом в ВСУ.

В 2018 году в Украине был принят закон о равных правах мужчин и женщин в ВСУ. Тогда же в параде по случаю Дня Независимости впервые приняли участие женщины-военнослужащие.