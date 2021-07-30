Від начальниці аптеки до командувачки Медсил: у ЗСУ може з'явитися перша генерал-жінка

Зараз майже чверть загальної чисельності ЗСУ складають жінки, а 46-річна Тетяна Остащенко першою обійняла генеральську посаду.

Міністр оборони Андрій Таран призначив Тетяну Остащенко командувачкою Медичних сил ЗСУ. До цього полковниця медичної служби Остащенко була головною інспекторкою Головної інспекції Міністерства оборони.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Вперше жінка очолила одне з командувань в Збройних силах України. Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних із чоловіками", — сказав Таран.

Міністр зазначив, що зараз майже чверть загальної чисельності ЗСУ складають жінки, і "їхня роль у розвитку війська зростає".

Що відомо про нового головного медика ЗСУ

Тетяна Остащенко народилася в серпні 1974 року у Львові в родині військовослужбовця. З відзнакою закінчила в 1996 році фармацевтичний факультет Львівського Державного медичного інституту, а в 1998 році — Українську військово-медичну академію.

Проходила військову службу на посадах начальниці аптеки військової частини, офіцерки військово-медичного управління Західного оперативного командування, начальниці відділу медичного постачання Центрального військово-медичного управління ЗСУ, начальниці відділу Військово-медичного департаменту Міністерства оборони, начальниці управління медичного постачання Головного військово-медичного управління, Головної інспекторки Головної інспекції Міністерства оборони.

Отримала оперативно-тактичний рівень військової освіти в 2020 році, а також пройшла підготовку на низці курсів армій держав — членів НАТО. У Кранфільдському університеті (Великобританія) закінчила курси реформування сектору оборони та безпеки, а також стратегічного лідерства для керівного складу.

В її декларації за 2017 рік вказано, що проживає Остащенко в службовій квартирі (39 кв. м) під Києвом.

За рік вона отримала 216 тис. грн зарплати, 1 200 грн виплат як учасниця бойових дій і 1,74 млн грн виплат від ООН за перебування на посаді старшої військової спостерігачки в Демократичній Республіці Конго.

Активи (земля, нерухомість, автомобіль тощо) у декларації не вказані.

Нагадаємо, першою жінкою-генералом в Україні стала начальниця Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей. Звання їй було присвоєне в жовтні 2018 року.

Другим генералом стала також співробітниця СБУ — заступниця начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Юлія Лапутіна (березень 2020 року).

Тетяна Остащенко може стати першою жінкою-генералом у ЗСУ.

У 2018 році в Україні був ухвалений закон про рівні права чоловіків і жінок у ЗСУ. Тоді ж у параді з нагоди Дня Незалежності вперше взяли участь жінки-військовослужбовиці.