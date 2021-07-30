"Посоветовали уходить по-хорошему": под ОП из-за драки пострадал подросток (фото, видео)

Парень пришел под Офис президента вместе со своим другом. Сама потасовка произошла из-за словесной перепалки с проходящим мимо мужчиной – тот укусил его за ухо

У Офиса президента продолжается подготовка к ЛГБТ-прайду в формате рейва, начало которого из-за столкновений противников данного мероприятия перенесли на 17.30. Также продолжаются столкновения с полицией противников данной акции. Уже известно, что один из протестующих получил легкую травму. Ему оказали помощь на месте. Об этом сообщил журналист Фокуса с места событий.

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Столкновение произошло между подростками. По словам пострадавшего, который назвался Евгений Черепов, он не принадлежит к партии "Братство", которая также была замечена у Офиса президента, а он просто подошел с другом 17 лет.

[ + – ] Пострадавший в стычке подросток

Когда мимо проходил другой молодой человек, следующий на ЛГБТ-рейв, то у Евгения завязалась с ним дискуссия.

Евгений спросил у молодого человека, зачем он пришел под стены Офиса президента, тот начал отвечать "чушь". А потом подошли другие противники ЛГБТ-рейва и "посоветовали ему уходить по хорошему, потому что или полиция, или мы… начнется конфликт", — рассказал Евгений.

Молодой человек внял угрозам и начал уходить, однако напоследок, по словам подростка, выкрикнул ругательство, Евгений ударил его в ответ. Тогда и началась драка. Евгения укусили за ухо.

[ + – ] Пострадавшему подростку оказывают помощь/Все фото: Фокус

Драчунов растащили, и второй участник конфликта скрылся. Пострадавшему подростку оказали помощь на месте.

Напомним, во время столкновения полиции и партии "Братство", было задержано два человека. Их отправили в отделение полиции.

[ + – ] Участники ЛГБТ-рейва под стенами Офиса президента

[ + – ] Столкновения с полицией у Офиса президента/Фото: Апостроф

Во время столкновения были использованы гранаты со слезоточивым газом, а противники ЛГБТ-рейва брызгали в полицию из газовых баллончиков.