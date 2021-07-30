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"Порадили йти по-хорошому": під ОП через бійку постраждав підліток (фото, відео)

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офіс президента, лгбт-рейв, лгбт-прайд, київ-прайд, нацполіція
Фото: Фокус

Хлопець прийшов під Офіс президента разом зі своїм другом. Бійка сталася через словесну перепалку з чоловіком, який проходив повз, — той укусив його за вухо.

Біля Офісу президента триває підготовка до ЛГБТ-прайду у форматі рейву, початок якого через зіткнення противників цього заходу перенесли на 17:30. Також тривають сутички з поліцією противників цієї акції. Уже відомо, що один з учасників протесту отримав легку травму. Йому надали допомогу на місці. Про це повідомив журналіст Фокуса з місця подій.

Сутичка сталася між підлітками. За словами постраждалого, який назвався Євген Черепов, він не належить до партії "Братство", яка також була помічена біля Офісу президента, а він просто підійшов із другом 17 років.

офіс президента, лгбт-рейв, лгбт-прайд, київ-прайд, нацполіція
Підліток, який постраждав у сутичці
офіс президента, лгбт-рейв, лгбт-прайд, київ-прайд, нацполіція

Коли повз проходив інший молодик, який ішов на ЛГБТ-рейв, то в Євгена зав'язалася з ним дискусія.

Євген запитав у молодика, навіщо він прийшов під стіни Офісу президента, той почав відповідати "нісенітниця". А потім підійшли інші противники ЛГБТ-рейву і "порадили йому йти по-хорошому, тому що або поліція, або ми... почнеться конфлікт", — розповів Євген.

Молодик почув загрози і почав йти, проте наостанок, за словами підлітка, вигукнув лайку, Євген вдарив його у відповідь. Тоді й почалася бійка. Євгенія вкусили за вухо.

офіс президента, лгбт-рейв, лгбт-прайд, київ-прайд, нацполіція
Потерпілому підлітку надають допомогу / Усі фото: Фокус
офіс президента, лгбт-рейв, лгбт-прайд, київ-прайд, нацполіція

Забіяк розтягнули, і другий учасник конфлікту зник. Потерпілому підлітку надали допомогу на місці.

Нагадаємо, під час зіткнення поліції і партії "Братство", були затримані двоє людей. Їх відправили у відділок поліції.

офіс президента, лгбт-рейв, лгбт-прайд, київ-прайд, нацполіція
Учасники ЛГБТ-рейву під стінами Офісу президента
офіс президента, лгбт-рейв, лгбт-прайд, київ-прайд, нацполіція
офіс президента, лгбт-рейв, лгбт-прайд, київ-прайд, нацполіція
Зіткнення з поліцією біля Офісу президента / Фото: Апостроф

Під час зіткнення були використані гранати зі сльозогінним газом, а противники ЛГБТ-рейву бризкали в поліцію з газових балончиків.