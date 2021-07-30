"Порадили йти по-хорошому": під ОП через бійку постраждав підліток (фото, відео)
Хлопець прийшов під Офіс президента разом зі своїм другом. Бійка сталася через словесну перепалку з чоловіком, який проходив повз, — той укусив його за вухо.
Біля Офісу президента триває підготовка до ЛГБТ-прайду у форматі рейву, початок якого через зіткнення противників цього заходу перенесли на 17:30. Також тривають сутички з поліцією противників цієї акції. Уже відомо, що один з учасників протесту отримав легку травму. Йому надали допомогу на місці. Про це повідомив журналіст Фокуса з місця подій.
Сутичка сталася між підлітками. За словами постраждалого, який назвався Євген Черепов, він не належить до партії "Братство", яка також була помічена біля Офісу президента, а він просто підійшов із другом 17 років.
Коли повз проходив інший молодик, який ішов на ЛГБТ-рейв, то в Євгена зав'язалася з ним дискусія.
Євген запитав у молодика, навіщо він прийшов під стіни Офісу президента, той почав відповідати "нісенітниця". А потім підійшли інші противники ЛГБТ-рейву і "порадили йому йти по-хорошому, тому що або поліція, або ми... почнеться конфлікт", — розповів Євген.
Молодик почув загрози і почав йти, проте наостанок, за словами підлітка, вигукнув лайку, Євген вдарив його у відповідь. Тоді й почалася бійка. Євгенія вкусили за вухо.
Забіяк розтягнули, і другий учасник конфлікту зник. Потерпілому підлітку надали допомогу на місці.
Нагадаємо, під час зіткнення поліції і партії "Братство", були затримані двоє людей. Їх відправили у відділок поліції.
Під час зіткнення були використані гранати зі сльозогінним газом, а противники ЛГБТ-рейву бризкали в поліцію з газових балончиків.