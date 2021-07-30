Под стенами Офиса президента в Киеве начался ЛГБТ-рейв (фото, видео)
Мероприятие пришлось отложить из-за праворадикалов, пытающихся прорваться через полицейский кордон
В Киеве с опозданием начался ЛГБТ-рейв у Офиса президента. Ему предшествовали столкновения противников мероприятия с полицией. Об этом сообщает журналист Фокуса с места событий.
Сейчас на месте проведения рейва находится не более тридцати человек, по словам нашего журналиста, их возраст не превышает 20 лет. Организаторы пояснили, что мероприятие пришлось немного отложить из-за того, что им не дали провезти технику для музыкального сопровождения. А потом начались драки между полицией и противниками ЛГБТ-рейва.
Во время столкновений противников рейва, среди которых были замечены члены праворадикальной партии "Братство", и правоохранителей, полиция применила гранаты со слезоточивым газом.
Протестующие в ответ брызгали в правоохранителей из газовых баллончиков. Два человека были задержаны и доставлены в отделение полиции.
Также травмы получил 15-летний подросток, который начал драку с мужчиной, следующим на ЛГБТ-рейв. Во время стычки подростка укусили за ухо.
Сейчас ЛГБТ-рейву ничто не мешает, но за кордоном полиции продолжают собираться его противники. Напомним, они пообещали, что будут "прорываться" к Офису президента.