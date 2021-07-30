Под стенами Офиса президента в Киеве начался ЛГБТ-рейв (фото, видео)

Мероприятие пришлось отложить из-за праворадикалов, пытающихся прорваться через полицейский кордон

В Киеве с опозданием начался ЛГБТ-рейв у Офиса президента. Ему предшествовали столкновения противников мероприятия с полицией. Об этом сообщает журналист Фокуса с места событий.

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[ + – ] ЛГБТ-рейв под стенами Офиса президента

Сейчас на месте проведения рейва находится не более тридцати человек, по словам нашего журналиста, их возраст не превышает 20 лет. Организаторы пояснили, что мероприятие пришлось немного отложить из-за того, что им не дали провезти технику для музыкального сопровождения. А потом начались драки между полицией и противниками ЛГБТ-рейва.

Во время столкновений противников рейва, среди которых были замечены члены праворадикальной партии "Братство", и правоохранителей, полиция применила гранаты со слезоточивым газом.

Протестующие в ответ брызгали в правоохранителей из газовых баллончиков. Два человека были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Фото: Фокус

Также травмы получил 15-летний подросток, который начал драку с мужчиной, следующим на ЛГБТ-рейв. Во время стычки подростка укусили за ухо.

Сейчас ЛГБТ-рейву ничто не мешает, но за кордоном полиции продолжают собираться его противники. Напомним, они пообещали, что будут "прорываться" к Офису президента.