Під стінами Офісу президента в Києві почався ЛГБТ-рейв (фото, відео)

Захід довелося відкласти через праворадикалів, які намагаються прорватися через поліцейський кордон.

У Києві із запізненням почався ЛГБТ-рейв біля Офісу президента. Йому передували зіткнення супротивників заходу з поліцією. Про це повідомляє журналіст Фокуса з місця подій.

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[ + – ] ЛГБТ-рейв під стінами Офісу президента

Зараз на місці проведення рейву знаходиться не більше тридцяти осіб, за словами нашого журналіста, їхній вік не перевищує 20 років. Організатори пояснили, що захід довелося трохи відкласти через те, що їм не дали провезти техніку для музичного супроводу. А потім почалися бійки між поліцією і противниками ЛГБТ-рейву.

Під час зіткнень противників рейву, серед яких були помічені члени праворадикальної партії "Братство", і правоохоронців, поліція застосувала гранати зі сльозогінним газом.

Протестувальники у відповідь бризкали в правоохоронців із газових балончиків. Двоє людей були затримані та доставлені у відділок поліції.

Фото: Фокус

Також травми отримав 15-річний підліток, який почав бійку з чоловіком, який ішов на ЛГБТ-рейв. Під час сутички підлітка вкусили за вухо.

Зараз ЛГБТ-рейву нічого не заважає, але за кордоном поліції продовжують збиратися його противники. Нагадаємо, вони пообіцяли, що будуть "прориватися" до Офісу президента.