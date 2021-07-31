Взрыв на шахте в Донецкой области: погиб человек, 9 пострадавших и раненых

В результате взрыва от полученных травм умер сотрудник подрядной организации, которую привлекали для работ на шахтоуправлении "Покровское".

В субботу, 31 июля, в пгт Удачное Донецкой области прогремел взрыв на предприятии "Шахтоуправление "Покровское". Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

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По данным спасателей, взрыв прогремел на горизонте 815 метров приблизительно в 05:12, а информацию о ЧП на предприятии они получили через час.

В ГСЧС сообщали, что в результате взрыва на шахте в Донецкой области пострадали 10 человек, их с различными травмами госпитализировали в ЦРБ города Покровск.

"Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда (6 человек и 1 ед. техники). От Главного управления для сбора информации привлечено 1 человек личного состава и 1 единица техники", — говорилось в утреннем заявлении.

Позже Группа Метинвест, которой принадлежит ШУ "Покровское", официально прокомментировала инцидент на шахте в пгт Удачное. В результате взрыва пострадали 10 человек, шестеро из которых — представители подрядной организации, а четверо — сотрудники ШУ "Покровское". После взрыв на место ЧП прибыл 10-й военизированный горноспасательный отряд, а остальных шахтеров вывели на поверхность.

От полученных травм в больнице скончался сотрудник подрядной организации, пострадавшим оказана медицинская помощь и они находятся под наблюдением врачей.

По данным Группы Метинвест, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, а по факту взрыва в шахте создана комиссия, которая будет расследовать все обстоятельства трагедии. Руководство ШУ "Покровское" оказывает поддержку семьям пострадавших.

В полиции Покровска после смертельного взрыва на ШУ "Покровское" проводят проверку и решается вопрос об открытии уголовного производства. В пресс-службе подчеркнули, что на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

"По факту проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. Решается вопрос об открытии уголовного производства с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью)", — сказано в сообщении Покровского районного управления полиции.

Ранее Фокус сообщал, что в оккупированном Донецке на шахте прогремел взрыв. Смертельное ЧП произошло на территории шахты имени Скочинского в Донецке, в результате которого погиб шахтер. Оккупационные власти сообщили, что взрыв прогремел на поверхности – на пустыре, который не задействован в производстве.

Также Фокус рассказывал, что на шахте под Луганском прогремел взрыв, в результате которого погибли 19 человек. ЧП произошло на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка. В шахту направили спасателей МЧС РФ, а подконтрольные боевикам СМИ сообщали о 19 погибших шахтерах.