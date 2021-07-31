Вибух на шахті в Донецькій області: загинула людина, 9 постраждалих і поранених

В результаті вибуху від отриманих травм помер співробітник підрядної організації, яку залучали для робіт на шахтоуправлінні "Покровське".

У суботу, 31 липня, в смт Удачне Донецької області прогримів вибух на підприємстві "Шахтоуправління "Покровське". Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Донецькій області.

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За даними рятувальників, вибух прогримів на горизонті 815 метрів приблизно о 5:12, а інформацію про надзвичайну подію на підприємстві вони отримали через годину.

У ДСНС повідомляли, що в результаті вибуху на шахті в Донецькій області постраждали 10 осіб, їх з різними травмами госпіталізували в ЦРЛ міста Покровськ.

"Причина та обставини події встановлюються. На місці події працює 1 відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону (6 осіб та 1 од. техніки). Від Головного управління для збору інформації залучені 1 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки", — говорилося в ранковій заяві.

Пізніше Група Метінвест, якій належить ШУ "Покровське", офіційно прокоментувала інцидент на шахті в смт Удачне. В результаті вибуху постраждали 10 осіб, шестеро з яких — представники підрядної організації, а четверо — співробітники ШУ "Покровське". Після вибуху на місце надзвичайної події прибув 10-й воєнізований гірничорятувальний загін, а решту шахтарів вивели на поверхню.

Від отриманих травм у лікарні помер співробітник підрядної організації, потерпілим надано медичну допомогу і вони знаходяться під наглядом лікарів.

За даними Групи Метінвест, постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості, а за фактом вибуху в шахті створено комісію, яка розслідуватиме всі обставини трагедії. Керівництво ШУ "Покровське" надає підтримку сім'ям постраждалих.

У поліції Покровська після смертельного вибуху на ШУ "Покровське" проводять перевірку і вирішується питання про відкриття кримінального провадження. У прес-службі підкреслили, що на місці НП працює слідчо-оперативна група.

"За фактом проводиться перевірка, поліцейські встановлюють обставини вибуху. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою)", — сказано в повідомленні Покровського районного управління поліції.

Раніше Фокус повідомляв, що в окупованому Донецьку на шахті прогримів вибух. Смертельна надзвичайна подія сталася на території шахти імені Скочинського в Донецьку, в результаті якої загинув шахтар. Окупаційна влада повідомила, що вибух прогримів на поверхні — на пустирі, що не задіяний у виробництві.

Також Фокус розповідав, що на шахті під Луганськом прогримів вибух, в результаті якого загинули 19 осіб. Надзвичайна подія сталася на шахті "Східкарбон" в селищі Юр'ївка. В шахту направили рятувальників МНС РФ, а підконтрольні бойовикам ЗМІ повідомляли про 19 загиблих шахтарів.