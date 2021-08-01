Под Одессой горел складской комплекс АТБ, – СМИ (фото, видео)

Одной из вероятных причин возгорания могло стать короткое замыкание в кондиционере.

В селе Нерубайское Одесского района вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях, а работу спасателей усложняли порывы ветра. Из-за них огонь быстро распространяется как снаружи, так и внутри сооружения, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области.

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По информации "Думской", горел складской комплекс, принадлежащий группе компаний АТБ и расположенный возле трассы Одесса-Киев, между селами Холодная Балка и Великая Балка. Оба населенных пункта входят в состав Нерубайской громады.

[ + – ] На тушении пожара было задействовано 84 человека и 22 спецмашины

Огонь охватил около 10 тысяч квадратных метров. Журналист издания отметил, что, по всей видимости, пожар начался от наружного блока системы кондиционирования.

Пожар удалось локализовать, а о том, что его причиной стала неисправная проводка, сообщил и телеграмм-канал "Новости Одесса". Огонь повредил немало продуктов.

В соцсетях публикуют видео, где видно, что черный дым от пожара был виден далеко вокруг.

В тушении огня принимали участие 84 пожарных и 22 спецмашины. О пострадавших не сообщается, а точная причина пожара устанавливается.

Как сообщает RAU, АТБ купила этот складской комплекс площадью площадью 37,8 тыс. кв. м в январе 2019 года у компании Инрайс Девелопмент.

Напомним, в воскресенье, 1 июля, масштабный пожар вспыхнул и в Киеве: горела пятиэтажная пристройка к ТРЦ "Пирамида". По предварительной версии, причина ЧП такая же, как и в Одессе – замыкание в системе кондиционирования.