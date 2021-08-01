Під Одесою горів складський комплекс АТБ, — ЗМІ (фото, відео)

Однією з імовірних причин загоряння могло стати коротке замикання в кондиціонері.

У селі Нерубайське Одеської району спалахнула масштабна пожежа в складських приміщеннях, а роботу рятувальників ускладнювали пориви вітру. Через них вогонь швидко поширюється як зовні, так і всередині споруди, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області.

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За інформацією "Думської", горів складський комплекс, що належить групі компаній АТБ і розташований біля траси Одеса-Київ, між селами Холодна Балка та Велика Балка. Обидва населені пункти входять до складу Нерубайської громади.

[ + – ] На гасінні пожежі було задіяно 84 людини і 22 спецмашини

Вогонь охопив близько 10 тисяч квадратних метрів. Журналіст видання зазначив, що, найімовірніше, пожежа почалася від зовнішнього блоку системи кондиціонування.

Пожежу вдалося локалізувати, а про те, що її причиною стала несправна проводка, повідомив і телеграм-канал "Новини Одеса". Вогонь пошкодив чимало продуктів.

У соцмережах публікують відео, де видно, що чорний дим від пожежі було видно далеко навколо.

У гасінні вогню брали участь 84 пожежних і 22 спецмашини. Про постраждалих не повідомляється, а точна причина пожежі встановлюється.

Як повідомляє RAU, АТБ купила цей складський комплекс площею площею 37,8 тис. кв.м у січні 2019 року у компанії Інрайс Девелопмент.

Нагадаємо, в неділю, 1 липня, масштабна пожежа спалахнула і в Києві : горіла п'ятиповерхова прибудова до ТРЦ "Піраміда". За попередньою версією, причина НП така ж, як і в Одесі – замикання в системі кондиціонування.