Під Одесою горів складський комплекс АТБ, — ЗМІ (фото, відео)
Однією з імовірних причин загоряння могло стати коротке замикання в кондиціонері.
У селі Нерубайське Одеської району спалахнула масштабна пожежа в складських приміщеннях, а роботу рятувальників ускладнювали пориви вітру. Через них вогонь швидко поширюється як зовні, так і всередині споруди, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області.
За інформацією "Думської", горів складський комплекс, що належить групі компаній АТБ і розташований біля траси Одеса-Київ, між селами Холодна Балка та Велика Балка. Обидва населені пункти входять до складу Нерубайської громади.
Вогонь охопив близько 10 тисяч квадратних метрів. Журналіст видання зазначив, що, найімовірніше, пожежа почалася від зовнішнього блоку системи кондиціонування.
Пожежу вдалося локалізувати, а про те, що її причиною стала несправна проводка, повідомив і телеграм-канал "Новини Одеса". Вогонь пошкодив чимало продуктів.
У соцмережах публікують відео, де видно, що чорний дим від пожежі було видно далеко навколо.
У гасінні вогню брали участь 84 пожежних і 22 спецмашини. Про постраждалих не повідомляється, а точна причина пожежі встановлюється.
Як повідомляє RAU, АТБ купила цей складський комплекс площею площею 37,8 тис. кв.м у січні 2019 року у компанії Інрайс Девелопмент.
Нагадаємо, в неділю, 1 липня, масштабна пожежа спалахнула і в Києві : горіла п'ятиповерхова прибудова до ТРЦ "Піраміда". За попередньою версією, причина НП така ж, як і в Одесі – замикання в системі кондиціонування.