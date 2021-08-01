Помимо медуз: на берегу моря в Бердянске теперь новая проблема (фото, видео)

Ветер и течение способствовали тому, что на побережье теперь невозможно купаться из-за большого количества водорослей. Их грузят бульдозерами и вывозят грузовиками.

На побережье Азовского моря, а именно на пляжах Бердянска теперь кроме огромного количества медуз появилась еще одна проблема – это тонны зеленых водорослей, сообщает pro.berdiansk.biz

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Как сообщает издание, многим отдыхающим летний курортный сезон запомниться сначала нашествием комаров, потом медуз,которых стало уже меньше, а теперь тоннами зеленых водорослей, которые заполонили пляжи в Бердянском заливе.

Слой морских водорослей прибили к берегу течения и изменившееся направление ветра, который теперь дует с юга.

По словам отдыхающих, море более-менее чистое на расстоянии от 10 до 15 метров от берега, но эту дистанцию еще нужно преодолеть.

Расчисткой пляжной территории занимаются предприниматели, арендующие места на 3м городском пляже Бердянска. Прибрежную полосу расчищали даже с помощью бульдозера, а вывозить тонны морской травы приходиться целыми грузовиками.

По словам предпринимателя Алексея Алексеенко, городская власть эту проблему или не видит или думает, что она сама как-то решиться.

"За свой счет мы наняли технику для уборки пляжа – это тонны морской травы. Хотелось бы, чтобы городская власть помогла с вывозом такого объема, так как закапывать или выбрасывать назад в море будет огромной глупостью", — говорит Алексеенко.

Подобная картина наблюдается и на других пляжах, но там арендаторы пока не спешат с уборкой водорослей.

Зеленые водоросли абсолютно безвредны, некоторые люди их даже используют в лечебных целях. Но по мнению экспертов и экологов, единственный способ борьбы с такой проблемой — это уборка. В предыдущие годы коммунальные службы расчищали прибрежную территорию в разных районах города не только летом, но и в межсезонье, сообщает издание.

Напомним, что на курорте в Запорожской области медуз не видели после недавнего шторма, зато к берегу стали подплывать дельфины.