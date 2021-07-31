Медузы ушли. На курорте в Запорожской области у берега плавают дельфины (видео)

Медуз в Приморском Посаде не видели после недавнего шторма, зато к берегу стали подплывать морские млекопитающие. Дельфины даже приближаются к людям вплотную.

Отдыхающие курортного села Приморский Посад в Запорожской области обратили внимание на наличие дельфинов прямо рядом с берегом. Видео происходящего один из них опубликовал в социальных YouTube.

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На кадрах опубликованных пользователями, видно темные силуэты морских млекопитающих под водой, рядом с которыми играют дети.

По данным местного издания "РИА Мелитополь", медуз после шторма действительно стали значительно меньше, а дельфины стали довольно часто подплывать к берегу.

[ + – ] "Медуз нет, дельфины есть!" — радуются отдыхающие

Также на местных курортах, как утверждает СМИ, улучшилась ситуауция с насекомыми — нашествия комаров больше не тревожат отдыхающих. Более того, погода относительно комфортная, без изнуряющей жары, благодаря чему на пляжах довольно много людей.

Как сообщалось ранее, в курортной Кирилловке Запорожской области продолжается нашествие медуз. На пляжах стало так много трупов морских существ, что их начали вывозить оттуда прицепами. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

Напомним, нашествие медуз в Кирилловке началось в середине июля. Из-за огромного количества трупов морских существ на пляжах стояла сильная вонь, из-за чего туристы не могли купаться в море. А одна женщина провалилась в яму с медузами, засыпанную сверху песком.