Вывозят с пляжей прицепами: в Кирилловке продолжается нашествие медуз (видео)

Одну из отдыхающих так сильно возмутило количество медуз в Азовском море, что она решила уехать домой.

В курортной Кирилловке Запорожской области продолжается нашествие медуз. На пляжах стало так много трупов морских существ, что их начали вывозить оттуда прицепами. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

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[ + – ] В Кирилловке медуз с пляжа вывозят прицепами

Пользователи соцсетей также делятся роликами, судя по которым на некоторых пляжах Кирилловки все еще остается огромное количество медуз.

"Такого количества не было. Я зашла немного в воду и чувствую: они есть уже и под ногами. Медузы просто атакуют", — отметила одна из отдыхающих в видео и заявила, что собирается уезжать домой.

[ + – ] Медузы корнероты в Кирилловке

[ + – ] Медузы в Кирилловке

"Слов нет, здесь просто треш. Я никогда не видел, чтобы их было настолько много. Как отдыхающие захотят сюда приезжать?" — возмутился автор другого видео.

[ + – ] Медузы в Кирилловке

[ + – ] Медузы в Кирилловке

Впрочем, некоторые пользователи соцсетей в своих роликах отмечали, что на некоторых пляжах Кирилловки медуз стало значительно меньше и в море снова можно плавать.

[ + – ] Есть ли медузы в Азовском море?

[ + – ] Есть ли медузы в Азовском море?

[ + – ] Есть ли медузы в Азовском море?

Напомним, нашествие медуз в Кирилловке началось в середине июля. Из-за огромного количества трупов морских существ на пляжах стояла сильная вонь, из-за чего туристы не могли купаться в море. А одна женщина провалилась в яму с медузами, засыпанную сверху песком.

Примечательно, что аналогичная ситуация с медузами наблюдалась по всему берегу Азовского моря. Сообщалось, что в одном населенных пунктов мертвых существ было так много, что их вывозили с пляжей на тачках.