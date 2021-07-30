Вивозять з пляжів причепами: у Кирилівці триває нашестя медуз (відео)

Одну з відпочивальниць так сильно обурила кількість медуз в Азовському морі, що вона вирішила поїхати додому.

У курортній Кирилівці Запорізької області триває нашестя медуз. На пляжах стало так багато трупів морських істот, що їх почали вивозити звідти причепами. Відповідне відео опублікували в соцмережах.

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[ + – ] У Кирилівці медуз із пляжу вивозять причепами

Користувачі соцмереж також діляться роликами, судячи з яких на деяких пляжах Кирилівки все ще залишається величезна кількість медуз.

"Такої кількості не було. Я зайшла трохи у воду і відчуваю: вони є вже і під ногами. Медузи просто атакують", — зазначила одна з відпочивальниць у відео та заявила, що збирається їхати додому.

[ + – ] Медузи в Кирилівці

[ + – ] Медузи в Кирилівці

"Що й казати, тут просто треш. Я ніколи не бачив, щоб їх було настільки багато. Як відпочивальники захочуть сюди приїжджати?" — обурився автор іншого відео.

[ + – ] Медузи в Кирилівці

[ + – ] Медузи в Кирилівці

Утім, деякі користувачі соцмереж у своїх роликах зазначали, що на деяких пляжах Кирилівки медуз стало значно менше і в морі знову можна плавати.

[ + – ] Чи є медузи в Азовському морі?

[ + – ] Чи є медузи в Азовському морі?

[ + – ] Чи є медузи в Азовському морі?

Нагадаємо, нашестя медуз у Кирилівці почалося в середині липня. Через величезну кількість трупів морських істот на пляжах стояв сильний сморід, через що туристи не могли купатися в морі. А одна жінка провалилася в яму з медузами, засипану зверху піском.

Варто зазначити, що аналогічна ситуація з медузами спостерігалася по всьому березі Азовського моря. Повідомлялося, що в одному з населених пунктів мертвих істот було так багато, що їх вивозили з пляжів на тачках.