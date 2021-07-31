Медузи пішли. На курорті в Запорізькій області біля берега плавають дельфіни (відео)

Медуз в Приморському Посаді не бачили після недавнього шторму, зате до берега стали підпливати морські ссавці. Дельфіни навіть наближаються до людей впритул.

Відпочиваючі курортного села Приморський Посад в Запорізькій області звернули увагу на наявність дельфінів прямо поруч з берегом. Відео того, що відбувається, один з них опублікував в YouTube.

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На кадрах опублікованих користувачами, видно темні силуети морських ссавців під водою, поруч з якими грають діти.

За даними місцевого видання "РІА Мелітополь", медуз після шторму дійсно стало значно менше, а дельфіни стали досить часто підпливати до берега.

[ + – ] "Медуз немає, дельфіни є!" — радіють відпочиваючі

Також на місцевих курортах, як стверджує ЗМІ, покращилася сітуауція з комахами — нашестя комарів більше не турбують відпочиваючих. Більш того, погода досить комфортна, без виснажливої спеки, завдяки чому на пляжах досить багато людей.

Як повідомлялося раніше, в курортній Кирилівці Запорізької області триває нашестя медуз. На пляжах стало так багато трупів морських істот, що їх почали вивозити звідти причепами. Відповідне відео опублікували в соцмережах.

Нагадаємо, навала медуз в Кирилівці почалося в середині липня. Через величезну кількість трупів морських істот на пляжах стояв сильний сморід, через що туристи не могли купатися в морі. А одна жінка провалилася в яму з медузами, засипану зверху піском.