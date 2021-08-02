Избиение молодой пары байкерами в Черкассах: что известно о конфликте (фото, видео)

В сети появилось видео нападения байкеров на пару молодых людей. Атакующие утверждают, что видео обрезано, а пострадавшие — что на них напали за обгон колонны

Организатор мероприятие "Мотопробег единства" Николай Спиридонов заявил, что они стали жертвой провокации и рассказал свою историю событий 24 телеканалу.

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31 июля в центре Черкасс проходил "Мотопробег единства" — это ежегодное мероприятие охватывающее всю территорию Украины. Во время проезда колонны произошла ситуация, повлекшая за собой конфликт. Версии случившего у сторон разнятся. В мотопробеге принимало участие около 50 мотоциклов и 100 человек.

Версия байкеров

По словам Спиридонова, молодая пара сама спровоцировала конфликт. Они пытались сбивать колонну байкеров, которая двигалась по дороге.

"Молодой человек врезался в колонну – одного байкера выбросило на встречную полосу, его чуть не сбила машина, второго ударил автомобилем. Но у нас не было времени оформлять ДТП и мы поехали дальше и полиции сообщили о том, что какой-то неадекват пытался сбивать мотоколонну", — рассказывает Спиридонов.

После этого байкеры направились в магазин. Выйдя из супермаркета их уже ждал "этот товарищ с монтировкой". Видео, которые было опубликовано, показывает продолжение конфликта, а не его начало. Начался он с того, что молодой человек, набросился на девушку, ударив ее монтировкой по плечу и голове.

Как предполагает организатор мероприятия, видео в сети появилось с содействием правоохранителей, которые специально это сделали для того, чтобы помешать "делать нам наше дело".

Журналист Фокуса попытался связаться с организатором Николаем Спиридоновым, но на данный момент ответа от байкера нет.

Версия пострадавшей молодой пары

Пострадавшая молодая девушка заявила о том, что после обгона колонны байкеров, на них напали. Участникам заезда не понравились действия автомобилиста, поэтому они сразу же начали бить по машине ногами и цепями и харкали на машину.

После этого группа мотоциклистов напали на парня с девушкой. Их было количественно больше, а в руках у них были монтировки. Как видно на видео, пострадавшую девушку таскали за волосы по асфальту, а парня избивало сразу несколько человек.

Также пострадавшая заявляет, что байкеры пытаются исказить всю историю, потому что им грозит обвинение по трем статьям. У них с молодым человеком диагностировано сотрясение головного мозга и проблемы с ребрами и почками.

Реакция Национальной полиции

Правоохранители внесли сведения о случившимся в Единый реестр досудебных расследований. Действия байкеров классифицировали по части 2 статьи 296 УК (хулиганство совершенное группой лиц, что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы до 4 лет). Ведется выяснение обстоятельств, кто спровоцировал конфликт. Информации о задержанных на данный момент нет. Фокус обратился в пресс-службу Нацполиции Черкасс, узнать, есть ли задержанные участники конфликта.

[ + – ] Машина, которую разбили байкеры Фото: Нацполиция Украины

Напомним, в Черкассах байкеры напали на молодую пару, они получили сотрясение головного мозга и проблемы с ребрами. По утверждению пострадавшей девушки, байкерам не понравилось, что они обогнали их колонну. Вскоре они напали на них, избили, а также разгромили машину.