"Нас збивали як кеглі", — організатор мотопробігу про причини бійки з парою в Черкасах

За версією організатора пробігу Миколи Спиридонова, відео конфлікту обрізане, а молода пара сама спровокувала інцидент, намагаючись збити байкерів.

Організатор заходу "Мотопробіг єдності" Микола Спиридонов заявив, що вони стали жертвою провокації і розповів свою історію подій 24 телеканалу.

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За словами Спиридонова, молода пара сама спровокувала конфлікт. Вони намагалися збивати колону байкерів, яка рухалася на дорозі.

"Молодик врізався в колону — одного байкера викинуло на зустрічну смугу, його ледве не збила машина, другого вдарив автомобілем. Але в нас не було часу оформлювати ДТП і ми поїхали далі й поліції повідомили про те, що якийсь неадекват намагався збивати мотоколони", — розповідає Спиридонов.

Після цього байкери вирушили в магазин. Вийшовши із супермаркету їх уже чекав "цей товариш із монтувалкою". Відео, які були опубліковані, показують продовження конфлікту, а не його початок. Почався він із того, що молодик накинувся на дівчину, вдаривши її монтувалкою по плечу та голові.

Як припускає організатор заходу, відео в мережі з'явилося за сприяння правоохоронців, які спеціально це зробили для того, щоб перешкодити "робити нам нашу справу".

Як пише місцеве видання 18000, жителі Черкас створили дві петиції. Одна з них пропонує обмежити пересування байкерів по місту, а друга — повністю заборонити байкерські заходи.

Нагадаємо, в Черкасах байкери напали на молоду пару, вони отримали струс головного мозку і проблеми з ребрами. За твердженням постраждалої дівчини, байкерам не сподобалося, що вони обігнали їхню колону. Незабаром вони напали на них, побили, а також розгромили машину.