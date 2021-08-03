СМИ назвали причины большого количества аварий на украинской железной дороге

В Украине возросло количество аварий на железной дороге: только за минувший год зарегистрировано 813 транспортных событий. Об этом сообщает "УНИАН".

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В результате 212 лиц погибли и 140 лиц получили травмы, из них: 479 аварий, из которых 126 аварий вследствие столкновения, схождения с рельс движимого состава железнодорожного транспорта.

Причиной роста числа аварий журналисты видят нарушение правил эксплуатации подвижного состава. В качестве подтверждения ссылаются на объяснительную записку Министерства инфраструктуры.

"Из наличествующих грузовых вагонов в количестве 174,07 тыс. единиц 72,5% (126 тыс. единиц) эксплуатируются с исчерпанным нормативным сроком службы", – идет речь в документе.

С подобной версией согласны отечественные эксперты. По словам гендиректора ООО "ТЭП Вертикаль Олега Бурлаченко", проблема касается вагонов "Укрзализныци" и она стоит остро в первую очередь для самой УЗ.

"Потому что тратится колоссальное количество финансов и организационных усилий для подачи вагонов под погрузку, но они прибывают в непригодном виде, как в техническом, так и в коммерческом смысле. Очень много "Укрзализныця" тратит впустую в связи с этим моментом. У частных парков ситуация лучше. Каждый собственник за свои вагоном следит, иногда даже руками арендатора, но поддерживает его в хорошем состоянии", – поясняет он.

Главный аналитик BGS Rail Всеволод Великодний добавляет, что вопрос ремонта стоит по-разному для частного парка и вагонов "Укрзализныци".

"Частный парк следит за своим подвижным составом. Им приходится делать плановые ремонты и качество этих ремонтов адекватное. В "Укрзализныце" есть проблемы с тем, что плановые ремонты не проводятся, и по факту этот парк переводится в нерабочий. И в целом, имея на бумаге большой парк вагонов, сколько рабочих вагонов в этом парке непонятно", – отметил он.

Как сообщалось, 23 марта 2021 года ситуацией с безопасностью на железной дороге озаботился бизнес. Европейская Бизнес Ассоциация написала Министерству инфраструктуры Украины официальное обращение.

"Речь идет о необходимости соблюдения всеми собственниками грузовых вагонов – как "Укрзализныцей", так и частными компаниями – сроков выполнения плановых ремонтов вагонов".

В целом же, эксперты Комитета по логистике ЕБА считают: после реформирования "Укрзализныци" необходимо передать полномочия по контролю за ремонтами вагонов Государственной службе безопасности на транспорте.