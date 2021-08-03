ЗМІ назвали причини великої кількості аварій на українській залізниці

В Україні зросла кількість аварій на залізниці: тільки за минулий рік зареєстровано 813 транспортних подій. Про це повідомляє "УНІАН".

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В результаті 212 осіб загинули та 140 осіб отримали травми, з них: 479 аварій, з яких 126 аварій внаслідок зіткнення, сходження з рейок рухомого складу залізничного транспорту.

Причиною зростання числа аварій журналісти бачать порушення правил експлуатації рухомого складу. В якості підтвердження посилаються на пояснювальну записку Міністерства інфраструктури.

"З наявних вантажних вагонів у кількості 174,07 тис.одиниць 72,5% (126 тис. одиниць) експлуатуються з вичерпаним нормативним терміном служби", – йдеться в документі.

З подібною версією згодні вітчизняні експерти. За словами гендиректора ТОВ "ТЕП Вертикаль Олега Бурлаченка", проблема стосується вагонів "Укрзалізниці" і вона стоїть гостро в першу чергу для самої УЗ.

"Тому що витрачається колосальна кількість фінансів і організаційних зусиль для подачі вагонів під навантаження, але вони прибувають в непридатному вигляді, як в технічному, так і в комерційному сенсі. Дуже багато "Укрзалізниця" витрачає даремно у зв'язку з цим моментом. У приватних парків ситуація краща. Кожен власник за свої вагоном стежить, іноді навіть руками орендаря, але підтримує його в хорошому стані", – пояснює він.

Головний аналітик BGS Rail Всеволод Великодній додає, що питання ремонту стоїть по-різному для приватного парку і вагонів "Укрзалізниці".

"Приватний парк стежить за своїм рухомим складом. Їм доводиться робити планові ремонти і якість цих ремонтів адекватна. В "Укрзалізниці" є проблеми з тим, що планові ремонти не проводяться, і за фактом цей парк переводиться в неробочий. І в цілому, маючи на папері великий парк вагонів, скільки робочих вагонів у цьому парку незрозуміло", – зазначив він.

Як повідомлялося, 23 березня 2021 року ситуацією з безпекою на залізниці перейнявся бізнес. Європейська Бізнес Асоціація написала Міністерству інфраструктури України офіційне звернення.

"Йдеться про необхідність дотримання всіма власниками вантажних вагонів – як "Укрзалізницею", так і приватними компаніями – термінів виконання планових ремонтів вагонів".

У цілому ж, експерти Комітету з логістики ЄБА вважають: після реформування "Укрзалізниці" необхідно передати повноваження з контролю за ремонтами вагонів Державній службі безпеки на транспорті.