"Лото-Забава" начала новую эпоху вместе с "Апостроф TV"

1 августа известная лотерея "Лото-Забава" сменила платформу трансляции розыгрышей и перешла в цифровой формат. Отныне "Лото-Забава" сосредоточится наYouTube, Facebook и цифровых телеканалах, первым из которых стал "Апостроф TV". Первый эфир обновленного проекта вышел в минувшее воскресенье и сразу же получил высокую оценку зрительской аудитории

Отныне, каждое воскресенье, именно на "Апостроф TV" в 9:00 будут проводиться прямые трансляции розыгрышей популярной лотереи.

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Также трансляции розыгрышей будут проводиться и на официальных каналах лотереи в YouTube, и Facebook.

"Предыдущая эпоха длилась более 20 лет и за это время мы успели реализовать немало желаний наших игроков. Кроме того, мы сделали миллионерами уже более 400 украинцев! Но время не стоит на месте. Все вокруг меняется: технологии, форматы, стандарты, общество. Переход в цифровой формат — лишь первый из многих шагов грандиозного плана по перезапуску "Лото-Забава". Для всех поклонников лотерей это означает новые форматы, новые конкурсы и сюрпризы.", — отметили в пресс-службе оператора государственных лотерей "М.С.Л."

"У нас нет ни капли сомнений в том, что розыгрыши полюбившейся украинцам лотереи будут интересны зрителям Апостроф ТВ. В течение многих лет трансляции "Лото-Забава" завоевывали расположение постоянной и преданной аудитории, поэтому партнерство с "М.С.Л" мы воспринимаем с оптимизмом и энтузиазмом". Желаем зрителям Апостроф ТВ максимального удовольствия от просмотров и, безусловно, выигрышей " — заявила заместитель Генерального директора "Апостроф TV" по административным вопросам Юлия Белорусская

Справка: Телеканал Апостроф TV доступен 24 часа в сутки в ведущих кабельных сетях, через провайдеров ТВ-контента в сети Интернет, с помощью спутникового телевидения, на собственном YouTube-канале и в режиме Т2 в Киеве и Киевской области. Основатель и главный вдохновитель создания Апостроф TV — дипломат Василий Филипчук.