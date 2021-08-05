"Лото-Забава" розпочала нову епоху разом з "Апостроф TV"

1 серпня відома лотерея "Лото-Забава" змінила платформу трансляції розіграшів та перейшла у цифровий формат. Відтепер "Лото-Забава" зосередиться на YouTube, Facebook та цифрових телеканалах, першим з яких став "Апостроф TV". Перший ефір оновленого проекту вже відбувся і мав неабиякий успіх у глядачів

Відтепер саме на "Апостроф TV" щонеділі о 9:00 будуть проводитися прямі трансляції розіграшів улюбленої лотереї.

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Також трансляції розіграшів будуть проводитися на офіційних каналах лотереї в YouTube, та Facebook.

"Попередня епоха тривала понад 20 років і за цей час ми встигли реалізувати чимало мрій наших гравців. Окрім того ми зробили мільйонерами вже більше 400 українців! Але час не стоїть на місці. Все навкруги змінюється: технології, формати, стандарти, суспільство. Перехід у цифровий формат – лише перший з багатьох кроків грандіозного плану з перезапуску "Лото-Забава". Для всіх шанувальників лотерей це означає нові формати, нові конкурси та сюрпризи", — зазначили в прес-службі оператора державних лотерей "М.С.Л."

"Немає сумнівів у тому, що розіграші однієї з найулюбленіших лотерей українців будуть привабливими для телеглядачів Апостроф ТВ. Протягом багатьох років її трансляції завойовували прихильність постійної та відданої аудиторії, тож ми з оптимізмом та ентузіазмом сприймаємо партнерство з "М.С.Л". Бажаємо глядачам Апостроф ТВ задоволення від переглядів та, безумовно, виграшів!" — повідомила, заступниця Генерального директора "Апостроф TV" з адміністративних питань Юлія Білоруська

Довідка: Телеканал "Апостроф TV" доступний до перегляду 24 години на добу в провідних кабельних мережах, через провайдерів постачання ТБ-контенту у мережі Інтернет, за допомогою супутникового телебачення, на власному YouTube-каналі і за допомогою Т2 у Києві та Київській області. Засновник та головний натхненник створення Апостроф TV — дипломат Василь Філіпчук.