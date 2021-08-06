Аллергии – бой: как современные гаджеты спасают аллергиков в быту

Зачем страдать, когда есть техника, которая помогает решить проблему загрязненного воздуха?

Аллергикам живется несладко. Невидимая пыль в доме, бытовая химия, шерсть домашних любимцев, пищевая плесень и другие аллергены вызывают множество проблем со здоровьем и мешают комфорту. Но лучше дышать легко и полной грудью, чем тереть нос салфетками и чихать десятки раз в день, согласны? Поэтому вместе с Фокстрот мы подготовили подборку современных приборов, с которыми аллергикам станет жить гораздо легче.

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№1. Очиститель воздуха

Такой гаджет, как очиститель воздуха – практически незаменимая вещь для всех, даже для тех, кто никогда не имел проблем со здоровьем. Ведь пандемия коронавируса подняла "на уши" практически всех. Поэтому выбираем среди рассчитанных непосредственно на очистку и обеззараживание воздуха от аллергенов.

Очиститель воздуха PHILIPS Series 2000i AC2729/50 – мощный, им можно управлять дистанционно, 2 в 1, то есть и очищает, и увлажняет. За час очищает 250 м3 воздуха, задержав 99,97% мельчайших частиц.

Главная особенность – специальное приложение Clean Home+ для управления очистителем воздуха в любое время из любой точки мира. В приложении можно проверить качество воздуха, сравнить его дома и на улице, а также менять скорость работы вентилятора и проверять состояние фильтра.

Компактный очиститель воздуха PHILIPS AC0820/10 легко поместится в любом доме. 4-уровневая цветная индикация качества воздуха в режиме реального времени, умный индикатор фильтра, который сообщает, когда его нужно заменить.

Очиститель воздуха SAMSUNG AX40T3030WM/ER задерживает частицы пыли и вредные газы с помощью фильтра с активированным углем. После этого система фильтрации HEPA с фильтром ультрамелкой пыли удерживает до 99,97% частиц пыли размером 0,3 мкм.

Оснащен датчиками пыли и газа, которые отслеживают качество воздуха и позволяют устройству автоматически оптимизировать режимы. 4-цветовой индикатор показывает, насколько воздух чист.

Очиститель воздуха DYSON HP00 Pure Hot+Cool имеет высокопроизводительную систему фильтрации и соответствует высокому стандарту asthma & allergy friendly (ASP: 18-01/101), что делает его идеальным решением для людей, больных астмой и склонных к аллергии.

Оснащен эффективной системой генерации мощного воздушного потока Air Multiplier. Отсутствие лопастей и открытых нагревательных элементов гарантирует безопасность и делает прибор идеальным для семей с маленькими детьми и домашними животными.

№2. Пылесос с функцией влажной уборки

Обычные мешковые пылесосы постепенно уходят в прошлое, а вместо них эту нишу агрессивно занимают "стики" и роботы-пылесосы. О практичности последних все уже наслышаны, а вот об их пользе для здоровья – самое время рассказать.

Робот-пылесос ROWENTA RR7755WH оснащен системой Aqua Force, которая протирает пол во время всасывания пыли, чтобы собрать даже самые маленькие частички пыли. Имеет турбощетку, которая будет полезна для владельцев домашних животных. Инновационная Animal Turbo легко уберет шерсть любимцев, длинные волосы и клубы пыли с гладких и ковровых покрытий.

Робот-пылесос ROWENTA RR7687WH легко соберет даже мельчайшую пыль, грязь и шерсть домашних животных на любых поверхностях дома. Навигационная система позволит прибору охватить сразу два этажа вашего дома. Точно определяя планировку и все закрытые зоны в комнатах, он построит оптимальный маршрут уборки, за которым можно следить со смартфона.

Благодаря фильтру High Performance Filter задерживает до 99,9% мельчайших частиц пыли и аллергенов.

Робот-пылесос SAMSUNG VR05R5050WK/EV – идеальный выбор для большого дома. Емкий аккумулятор позволит провести уборку помещения большой площади без подзарядки – до 150 минут. Эффективно собирает пыль, грязь и шерсть животных.

Специальная конструкция контейнера EZClean обеспечивает гигиеничность и гипоаллергенность. Очистить контейнер просто: нажать кнопку, опустошить от содержания, промыть под проточной водой.

Ультракомпактный и тонкий робот-пылесос ROWENTA RR7455WH создан для владельцев домашних животных. Очень мощный. С высотой всего 6 см он легко заедет даже под низкую мебель, собрав всю пыль и шерсть домашних любимцев благодаря центральной моторизованной щетке.

№3. Отпариватель и паровая система

Еще одна "находка" для людей, страдающих аллергией и частыми вирусными заболеваниями. К примеру, отпариватель PHILIPS GC362/80 нивелирует неприятные запахи, с помощью горячего пара убивает до 99% бактерий и вредных микроорганизмов. Он позволяет освежать подушки, мягкую мебель, кресла, диваны, а подошва Smart-flow обеспечивает сохранение тканей.

Отпариватель TEFAL DT9530E1 позволяет отпарить и очистить домашний текстиль. Оснащен четырьмя специальными насадками для дезинфекции, чистки и ароматизации всего дома.

Супермощный пар паровой системы TEFAL IXEO POWER QT2020E0 эффективно уничтожит 99.9% бактерий и микробов без использования моющих средств. Ваше жилье будет безупречно чистым, экологичным и свободным от аллергенов.

Убеждены, что такие гаджеты научат всех смотреть на домашний быт под другим углом. А людям с повышенной чувствительностью к аллергенам действительно облегчат жизнь.

Фото: google.com, foxtrot.ua