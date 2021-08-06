Алергії – бій: як сучасні гаджети рятують алергиків у побуті

Навіщо страждати, коли є техніка, яка допомагає вирішити проблему забрудненого повітря?

Алергікам живеться несолодко. Невидимий пил в оселі, побутова хімія, шерсть домашніх улюбленців, харчова пліснява та інші алергени спричиняють багато проблем зі здоровʼям та заважають комфорту. Але ж краще дихати легко та на повні груди, ніж терти носика серветками та чхати десятки разів на день, згодні? Тому разом з Фокстрот ми підібрали добірку сучасних приладів, з якими алергікам стане жити значно легше.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

№1. Очищувач повітря

Такий гаджет, як очищувач повітря, практично незамінна річ для всіх, навіть для тих, хто ніколи не мав проблем зі здоров’ям. Адже пандемія коронавірусу підняла «на вуха» практично всіх. Тож обираємо серед тих, які розраховані безпосередньо на очищення та знезараження повітря від алергенів.

Очищувач повітря PHILIPS Series 2000i AC2729/50 – потужний, можна управляти дистанційно, 2 в 1, тобто і очищує, і зволожує. За годину очищує 250 м3 повітря, затримавши 99,97% найдрібніших частинок.

Головна особливість – спеціальний додаток Clean Home+ для керування очисником повітря у будь-який час з будь-якої точки світу. У додатку можна перевірити якість повітря, порівняти її вдома і на вулиці, а також змінювати швидкість роботи вентилятора і перевіряти стан фільтра.

Компактний очищувач повітря PHILIPS AC0820/10 легко поміститься в будь-якій оселі. 4-рівнева кольорова індикація якості повітря в режимі реального часу, розумний індикатор фільтру, який сповіщає, коли його потрібно замінити.

Очищувач повітря SAMSUNG AX40T3030WM/ER затримує частинки пилу і шкідливі гази за допомогою фільтру-деодоранту з активованим вугіллям. Після цього система фільтрації HEPA з фільтром ультрадрібного пилу утримує до 99,97 % часточок пилу розміром 0,3 мкм.

Оснащений датчиками пилу та газу, що відстежують якість повітря і дають змогу пристрою автоматично оптимізувати режими. 4-колірний індикатор показує, наскільки повітря чисте.

Очищувач повітря DYSON HP00 Pure Hot+Cool має високопродуктивну систему фільтрації та відповідає найвищому стандарту asthma & allergy friendly (ASP: 18-01/101), що робить його ідеальним рішенням для людей, хворих на астму та схильних до алергії.

Оснащений ефективною системою генерації потужного повітряного потоку Air Multiplier. Відсутність лопастей і відкритих нагрівальних елементів гарантує безпеку та робить прилад ідеальним для сімей з маленькими дітьми і домашніми тваринами.

№2. Пилосос з функцією вологого прибирання

Звичайні мішкові пилососи поступово відходять у минуле, а натомість цю нішу агресивно займають «стікові» та роботи-пилососи. Про практичність останніх усі вже чули багато, а от про їхню користь для здоров’я – саме час розповісти.

Робот-пилосос ROWENTA RR7755WH оснащений системою Aqua Force, яка протирає підлогу під час всмоктування пилу, щоб зібрати навіть найменші часточки пилу. Має турбощітку, що буде корисна для власників домашніх тварин. Інноваційна Animal Turbo легко прибере шерсть улюбленців, довге волосся та клуби пилу з гладких і килимових покриттів.

Робот-пилосос ROWENTA RR7687WH легко збере навіть найдрібніший пил, бруд і шерсть домашніх тварин на будь-яких поверхнях будинку. Навігаційна система дозволить приладу охопити одразу два поверхи вашої оселі. Точно визначаючи планування і всі закриті зони в кімнатах, він побудує кращий маршрут прибирання, за яким можна стежити зі смартфона.

Завдяки фільтру High Performance Filter затримує до 99,9% найдрібніших частинок пилу і алергенів.

Робот-пилосос SAMSUNG VR05R5050WK/EV – ідеальний вибір для великого будинку. Ємний акумулятор дозволить провести прибирання приміщення великої площі без підзарядки – до 150 хвилин. Ефективно збирає пил, бруд і шерсть тварин.

Спеціальна конструкція контейнера EZClean забезпечує гігієнічність і гіпоалергенність. Очистити контейнер просто: натиснути кнопку, спустошити від вмісту, промити під проточною водою.

Ультракомпактний і тонкий робот-пилосос ROWENTA RR7455WH створений для власників домашніх тварин. Дуже потужний. З висотою всього 6 см він легко заїде навіть під низькі меблі, зібравши весь пил і шерсть домашніх улюбленців завдяки центральній моторизованій щітці.

№3. Відпарювач і парова система

Ще одна «знахідка» для людей, що страждають на алергію та часті вірусні захворювання. Приміром, відпарювач PHILIPS GC362/80 нівелює неприємні запахи, за допомогою гарячої пари вбиває до 99% бактерій і шкідливих мікроорганізмів. Він дозволяє освіжати подушки, мʼякі меблі, крісла, дивани, а підошва Smart-flow забезпечує збереження тканин.

Відпарювач TEFAL DT9530E1 дозволяє відпарити і очистити домашній текстиль. Оснащений чотирма спеціальними насадками для дезинфекції, чистки та ароматизації всього будинку.

Суперпотужний пар парової системи TEFAL IXEO POWER QT2020E0 зможе ефективно знищити 99.9% бактерій і мікробів, без використання миючих засобів. Ваше житло буде бездоганно чисте, екологічне та вільне від алергенів.

Переконані, що такі гаджети навчать усіх дивитися на домашній побут під іншим кутом. А людям з підвищеною чутливістю до алергенів, дійсно полегшать життя.

Фото: google.com, foxtrot.ua