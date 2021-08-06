Все, что нужно знать о винирах: самые частые вопросы

Об идеальной улыбку многие мечтают. Но зачем мечтать, если можно быстро сделать зубы безупречной формы и цвета – поставить виниры. На популярные за вопросы, связанные с установкой микропротезов , отвечает Горбатюк Мирослав Анатольевич - стоматолог-ортопед клиники Healthy Dent.

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Голливудские микропротезы, или виниры , применяются в эстетической стоматологии уже более 15 лет, но за вопросов об этих изделиях не меньше, ведь количество людей, стремящихся получить шикарную улыбку без лишних усилий, постоянно увеличивается. Люди спрашивают – специалисты отвечают.

Что такое виниры?

Виниры для зубов – сверхтонкие пластинки, фиксируются на зубной эмали. Производятся из медицинского фарфора или композитных материалов, которые по свойствам и внешнему виду идентичны дентину. Несмотря на хрупкость (толщина пластины - только 0,2 - 0,5 мм), микропротезы выдерживают полноценную жевательную нагрузку. Голливудские виниры устанавливаются на зубы в зоне улыбки – на 10 верхних и 8 нижних зубов.

Чем отличаются виниры?

Типом материала, из которого изготовлены , и толщиной. Композитные накладки является грубейшим — 0,4 - 0,5 мм. Фарфоровые или керамические виниры выглядят естественно, ведь более тонкие. Однако чемпионами в стройности является люминиры . Это ультратонкие накладки толщин й до 0,1 мм. Для установки Люминиров даже не нужно стачивать эмаль.

Какие проблемы решают с помощью виниров?

Назначение микропротезов - избавиться от эстетических недостатков зубного ряда:

тусклой, пожелтевшей или серой эмали;

сколов и трещин на поверхности зубов;

коротких зубов;

пятен на зубах, которые нельзя убрать гигиенической чисткой;

диастем и трем — значительных промежутков между зубами;

небольших нарушений расположения отдельных зубов, кривизны.

Как устанавливают виниры для зубов?

Виниры относятся к несъемным конструкциям и производятся двумя способами: прямым и косвенным. Прямым способом изготавливаются композитные протезы — прямо во рту пациента стоматолог слой за слоем наносит материал на поверхность зуба. Эмаль предварительно шлифуется, чтобы обеспечить прочную фиксацию и естественный вид отреставрированного зуба.

Керамические накладки сначала изготавливаются в зуботехнической лаборатории по слепкам зубов пациента, поэтому такой метод называется косвенным. Когда виниры готовы (через 10 - 14 дней), врач примеряет протезы, при необходимости корректирует и фиксирует на зубах.

Это не больно ?

Установка виниров — безболезненная процедура. Дискомфорт некоторые пациенты могут испытывать только при обточке эмали, но в таком случае помогает местная анестезия. Если речь идет о люминирах, то вообще нет никаких неприятных моментов при установке.

Какова стоимость заветной улыбки?

Однозначно сказать, сколько стоят виниры, невозможно, ведь стоимость зависит от материала, из которого изготовлены накладки, способа установки и количества протезированных зубов. Самые дешевые — композитные виниры, устанавливаемые прямым способом. Наиболее востребованы — керамические виниры, накладки дороже, но долговечнее и эстетичнее. Классический винир из керамики в Healthy Dent стоит 7000 грн.

Сколько прослужат виниры?

От 5 до 20 лет в зависимости от вида микропротезов. Композитные виниры рассчитаны на 5 лет использования, керамика выдерживает в среднем 7 - 10 лет. Люминиры носят 20 лет и дольше, но при условии надлежащей гигиены полости рта и щадящего отношения к винирам и собственным зубам.

Виниры решают большинство эстетических проблем зубов, если правильно подобраны, изготовлены и установлены. Поэтому, если планируете устанавливать эти накладки на зубы, советуем обращаться в проверенные клиники, специализирующиеся на этом направлении работы.

Автор материала

Горбатюк Мирослав Анатольевич - стоматолог-ортопед клиники Healthy Dent.