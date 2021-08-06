Усе, що треба знати про вініри: найчастіші запитання

Про ідеальну посмішку багато хто мріє. Але навіщо мріяти, якщо можна швидко зробити зуби бездоганної форми та кольору – поставити вініри. На популярні запитання, пов"язані з установленням мікропротезів, відповідає Горбатюк Мирослав Анатолійович – стоматолог-ортопед клініки Healthy Dent.

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Голлівудські мікропротези, або вініри, застосовуються в естетичній стоматології вже понад 15 років, але запитань про ці вироби не меншає, адже кількість людей, що прагнуть отримати шикарну посмішку без зайвих зусиль, постійно збільшується. Люди запитують – фахівці відповідають.

Що таке вініри?

Вініри для зубів – надтонкі пластинки, що фіксуються на зубній емалі. Виробляються з медичного фарфору або композитних матеріалів, які за властивостями та зовнішнім виглядом ідентичні дентину. Незважаючи на тендітність (товщина пластини – лише 0,2–0,5 мм), мікропротези витримують повноцінне жувальне навантаження. Голлівудські вініри встановлюються на зуби в зоні посмішки – на 10 верхніх і 8 нижніх зубів.

Чим відрізняються вініри?

Типом матеріалу, з якого виготовлені, та товщиною. Композитні накладки є найгрубішими – 0,4–0,5 мм. Фарфорові або керамічні вініри виглядають природно, адже більш тонкі. Проте чемпіонами у стрункості є люмініри. Це ультратонкі накладки товщиною до 0,1 мм. Для встановлення люмінірів навіть не потрібно сточувати емаль.

Які проблеми вирішують за допомогою вінірів?

Призначення мікропротезів – позбутись естетичних недоліків зубного ряду:

тьмяної, пожовтілої або сірої емалі;

сколів і тріщинок на поверхні зубів;

коротких зубів;

плям на зубах, що неможна прибрати гігієнічним чищенням;

діастем і трем – значних проміжків між зубами;

невеличких порушень розташування окремих зубів, кривизни.

Вініри для зубів як встановлюються?

Вініри належать до незнімних конструкцій і виробляються двома способами: прямим і непрямим. Прямим способом виготовляються композитні протези – прямо в роті пацієнта стоматолог шар за шаром наносить матеріал на поверхню зуба. Емаль попередньо шліфується, щоб забезпечити міцну фіксацію та природний вигляд реставрованого зуба.

Керамічні накладки спочатку виготовляються в зуботехнічній лабораторії за зліпками зубів пацієнта, тому такий метод називається непрямим. Коли вініри готові (через 10–14 днів), лікар приміряє протези, за необхідності корегує та фіксує на зубах.

Це не боляче?

Встановлення вінірів – безболісна процедура. Дискомфорт деякі пацієнти можуть відчувати лише при обточуванні емалі, але в такому разі допомагає місцева анестезія. Якщо йдеться про люмініри, то тут взагалі немає жодних неприємних моментів при встановленні.

Яка вартість омріяної посмішки?

Однозначно сказати, скільки коштують вініри, неможливо, адже вартість залежить від матеріалу, з якого виготовлені накладки, способу встановлення та кількості протезованих зубів. Найдешевші – композитні вініри, що встановлюються прямим способом. Найбільш затребувані – керамічні вініри, накладки дорожчі, але довговічніші та естетичніші. Класичний вінір із кераміки в Healthy Dent коштує 7000 грн.

Скільки слугуватимуть вініри?

Від 5 до 20 років, залежно від виду мікропротезів. Композитні вініри розраховані на 5 років використання, кераміка витримує в середньому 7–10 років. Люмініри носять 20 років і довше, але за умови належної гігієни ротової порожнини та щадного ставлення до вінірів і власних зубів.

Вініри вирішують більшість естетичних проблем зубів, якщо правильно підібрані, виготовлені та встановлені. Тому, якщо плануєте встановлювати голлівудські накладки на зуби, радимо звертатися до перевірених клінік, що спеціалізуються на цьому напрямі роботи.

Автор матеріалу

Горбатюк Мирослав Анатолійович – стоматолог-ортопед клініки Healthy Dent.