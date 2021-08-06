Госорганы не смогут требовать бумажные документы: Зеленский подписал закон о paperless

Закон предусматривает перевод в цифровой режим всех публичных услуг в Украине. Он вступит в силу через три месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1689-ІХ об особенностях предоставления публичных услуг в электронном виде (paperless — режим "без бумаг"). Государственные органы не смогут требовать от украинцев предоставления документов в бумажном формате, если соответствующая информация уже есть в электронных реестрах. Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

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Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон, который подписал президент, вводит новые термины, такие как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", а также другие термины, связанные с предоставлением или получением электронных публичных услуг.

В течение трех месяцев, пока документ не вступит в силу, Кабинет министров должен будет утвердить план по переводу публичных услуг в электронную форму.

Как сообщили в пресс-службе министерства цифровой трансформации, "украинцам больше не придется стоять в длинных очередях, нести кучу бумажных справок и собирать подписи работников нужных учреждений".

"Украинцы смогут получать справки и подписывать документы, не выходя из дома, — свидетельство о рождении ребенка, запись в очередь в детсад, получить справку о месте учебы, свидетельство о браке, пенсионное удостоверение, социальную помощь, медицинские услуги и тому подобное", — заявили в ведомстве.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, это рамочный закон, который позволит осуществить приоритетную цель властей до 2024 — перевести все 100% услуг в онлайн.

"С внедрением paperless мы сможем запускать электронные услуги автоматически. Закон о paperless для всех действует рамочно. Не нужно менять закон под услугу, которую мы хотим перевести в онлайн. (..) Кроме того, можно будет получить несколько услуг по одному заявлению. Как услуга еМалятко, когда заполняешь одну форму, а получить можешь до 10 услуг", — написал Федоров в своем телеграм-канале.

Отметим, что ранее в этом году Зеленский обещал переход Украины в режим paperless уже в день 30-й годовщины обретения страной независимости — 24 августа 2021 года. Однако учитывая, что глава государства подписал соответствующий закон сегодня, то вступления его положений в силу стоит ожидать не ранее начала ноября.

Ранее Фокус публиковал колонку Мстислава Баника, руководителя по развитию электронных услуг в Минцифре, о том, почему не стоит бояться перехода с бумажных документов на цифровые.