Держоргани не зможуть вимагати паперові документи: Зеленський підписав закон про paperless

Закон передбачає переведення в цифровий режим усіх публічних послуг в Україні. Він вступить у силу через три місяці.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1689-ІХ про особливості надання публічних послуг в електронному вигляді (paperless — режим "без паперів"). Державні органи не зможуть вимагати від українців надання документів у паперовому форматі, якщо відповідна інформація вже є в електронних реєстрах. Закон вступає в силу через три місяці з дня його опублікування.

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Про це в п'ятницю, 6 серпня, повідомляє пресслужба глави держави.

Закон, який підписав президент, вводить нові терміни, такі як "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів", а також інші терміни, пов'язані з наданням або отриманням електронних публічних послуг.

Протягом трьох місяців, поки документ не набуде чинності, Кабінет міністрів повинен буде затвердити план із переведення публічних послуг у електронну форму.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації, "українцям більше не доведеться стояти в довгих чергах, нести купу паперових довідок і збирати підписи працівників потрібних установ".

"Українці зможуть отримувати довідки та підписувати документи, не виходячи з дому, — свідоцтво про народження дитини, запис у чергу в дитсадок, отримати довідку про місце навчання, свідоцтво про шлюб, пенсійне посвідчення, соціальну допомогу, медичні послуги тощо", — заявили в відомстві.

За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, це рамковий закон, який дозволить здійснити пріоритетну мету влади до 2024 — перевести всі 100% послуг в онлайн.

"Із впровадженням paperless ми зможемо запускати електронні послуги автоматично. Закон про paperless для всіх діє рамочно. Не потрібно міняти закон під послугу, яку ми хочемо перевести в онлайн. (..) Крім того, можна буде отримати кілька послуг за однією заявою. Як послуга еМалятко, коли заповнюєш одну форму, а отримати можеш до 10 послуг", — написав Федоров у своєму телеграм-каналі.

Відзначимо, що раніше цього року Зеленський обіцяв перехід України в режим paperless вже в день 30-ї річниці здобуття країною незалежності — 24 серпня 2021 року. Однак з огляду на те, що глава держави підписав відповідний закон сьогодні, то набрання ним положень у силу варто очікувати не раніше початку листопада.

Раніше Фокус публікував колонку Мстислава Баніка, керівника з розвитку електронних послуг у Мінцифрі, про те, чому не варто боятися переходу з паперових документів на цифрові.