Дороги без пробок, детсады без очередей. Почему Киев статистический не похож на настоящий

Судя по данным о численности и структуре населения, которыми оперирует Главное управление статистики, украинская столица кажется истинным социальным раем.

…Хотелось бы там побывать. Утром покататься по дорогам без пробок. Послушать, как администраторы детских садов и начальных школ жалуются на недобор детей. Оглядевшись в парке или кафе, увидеть множество парочек, где ей за сорок, а ему — от тридцати до сорока. Так бывает, когда зрелых женщин в городе ощутимо больше, чем молодых, но в целом большинство составляют люди трудоспособного возраста, детей довольно мало.

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Что это за город? Киев, только не реальный, а статистический. Судя по данным о численности и структуре населения, которыми оперирует Главное управление статистики, украинская столица кажется истинным социальным раем. В медучреждениях не должно быть утомительных очередей, а общественный транспорт и автодороги не перегружены даже в часы пик. Главной проблемой этого города должна быть нехватка женщин, способных к деторождению.

Неучтенные горожане: киевляне и приезжие

Если сравнивать общее количество проживающих в столице Украины женщин и мужчин в возрасте от 15 до 70 лет по информации Госстата, первых лишь ненамного меньше (723,7 тыс. и 726,5 тыс. соответственно). Однако средний возраст столичных жительниц, по той же статистике, — 42+, а у мужчин — 37+. Так что девушки должны быть в дефиците. Но выйдешь на улицу — они повсюду, и очень многим явно нет тридцати. В типичной для реального, а не статистического Киева паре женщина моложе мужчины.

Почти у каждой организации, занимающейся планированием, есть своя версия "реального количества киевлян"

Разгадывается эта загадка легко. Данные официальной статистики отражают количество людей, зарегистрированных в городе. В основном это собственники жилой недвижимости, находящейся в черте города, и члены их семей. Также в статистику попадают те, кто в обязательном порядке оформляет временную регистрацию: военнослужащие, студенты государственных вузов, живущие в общежитиях, ­­­и т. п. Многочисленные приезжие, арендующие жилье, остаются за кадром. Их арендодатели предпочитают скрывать от государства факт сдачи внаем квартиры или комнаты, чтобы не платить налоги.

В первую очередь это касается дешевого жилья, доступного для молодежи, приехавшей в столицу в поисках возможностей. К примеру, двушку вчетвером могут снимать вчерашние студенты. Так они оказываются в категории "неучтенных горожан". Да и не только они. В неучтенке остаются множество приезжих молодых семей. Закономерное следствие — малышей грудного и ясельного возраста в городе гораздо больше, чем указано в официальной статистике. Отвечающий за них сектор системы здравоохранения хронически перегружен. То же касается детей, уже доросших до детского сада или начальной школы. Если попытаетесь устроить ребенка в киевский бюджетный сад, точно ощутите разницу между статистической картиной и реальностью.

Спорный показатель: транспортная модель покажет реальную картину

Вопрос о неучтенных людях в украинской столице возник не вчера. Еще в 2015 году специалисты компании "А+С Украина", разрабатывавшие транспортную модель города и план развития городского транспорта по заказу Всемирного банка и городских властей, выявили несоответствия. Киевский институт социологии (КМИС) также по заказу "А+С Украина" исследовал мобильность жителей Киева, чтобы понять частоту их передвижений по городу.

[ + – ] Сверх нормы. Дороги столицы не рассчитаны на такое количество машин Фото: УНИАН

"Мы экстраполировали результаты на официальную численность населения, а потом воспользовались математической моделью, показывающей распределение пассажиров по видам транспорта, чтобы определить загруженность каждого из них, — говорит Дмитрий Беспалый, директор "А+С Украина". — Показатели, которые выдала модель, оказались ниже наших собственных данных о реальной загрузке транспорта. Причем по разным видам транспорта расхождения получились почти одинаковые — около 10%. Сомневаться в корректности исследования КМИС причин не было, в своих замерах мы тоже были уверены. Причина ошибки могла быть только одна — неверное общее количество жителей. Официальная статистика говорила о 2,9 млн человек, но в действительности в 2015 году, думаю, было около 3,3 млн. Учитывая, что такие масштабные измерения мы делали шесть лет назад, сегодня реальный показатель может быть выше".

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Через четыре года после описанных событий тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет инициировал электронную перепись населения с использованием технологий мобильной связи. В научном сообществе этот проект вызвал неоднозначную реакцию. Многие социологи критиковали выбранную Дубилетом методологию и сомневались в правдивости данных. Однако полученный в результате показатель численности населения Киева выглядит реалистичнее того, который фигурирует в официальной статистике. По результатам подсчета — 3,7 млн человек, по данным Госстата — 2,9 млн. Проект Генерального плана Киева, опубликованный в 2020 году, составляли, исходя из численности, рассчитанной Институтом демографии Украины, — 3,4 млн.

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С тем, что количество людей с киевской регистрацией не равно количеству жителей столицы, все уже согласились. Однако вопрос о том, как нужно рассчитывать этот показатель, остается открытым.

"В Генеральном плане Киева может фигурировать одна численность населения, в транспортной модели — другая, при обсуждении каких-то конкретных проектов на уровне местных властей могут озвучивать третий вариант. Сейчас почти у каждой организации, занимающейся планированием, есть своя версия "реального количества киевлян". Откуда берутся эти цифры, зачастую не очень понятно", — недоумевает Александр Рак, независимый аналитик городских данных.

Киев нужно рассматривать как агломера­цию. Тогда в совокуп­ности получится численность населения около 5 млн человек

На уровне районов столицы дела обстоят еще печальнее. Планы развития и обновления их инфраструктуры, от которых, собственно, и зависит повсе­дневный комфорт жителей, составляют на основе детальных планов территорий.

"Количество людей для детального плана выводят из количества и квадратуры жилой недвижимости, — говорит аналитик. — Но в новостройках зачастую квадратура и этажность, указанные в документах, не соответствуют действительности. Их занижают на бумаге, когда это выгодно застройщику. Кроме того, норма квадратных метров на человека — очень условная вещь, мало кто ее соблюдает. К примеру, в моем подъезде есть хостел. Любопытно, учтено ли где-то количество его постояльцев?"

Теоретически местные власти должны быть заинтересованы в уточнении данных о населении, потому что от достоверности этой информации зависит соблюдение норм, в частности установленных Законом о градостроительной деятельности. К примеру, там сказано, что продолжительность 90% поездок жителей по маршрутам дом — работа и работа — дом не должна превышать 45 мин.

"В действительности киевлянин, добирающийся на работу на автомобиле, проводит в дороге в среднем 60 мин., то есть норма не выполняется, а привлечь за это к ответственности некого, правового механизма нет, непонятно, кого конкретно нужно наказывать", — подчеркивает Дмитрий Беспалый.

Дневное население, пробки и часы пик

Кто бы ни был за это в ответе, норму до 45 мин. на поездку по столице можно соблюсти, если общее количество активно задействованных автомобилей не превышает 400–500 тыс. единиц. В действительности, по данным Дмитрия Беспалого, в городе сейчас до 900 тыс. активных автомобилей. Последствия этого расхождения чувствует на себе каждый киевлянин, застревая в заторе в часы пик. Теоретически проблему можно решить, но для этого потребуются серьезные инфраструктурные изменения и расчеты, в которых обязательно должно учитываться реальное количество людей, передвигающихся по городу.

[ + – ] Киев в цифрах. Инфографика "Фокуса" Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Если уж говорить о транспорте и использовании автомобильных дорог, учитывать нужно не только людей, живущих в Киеве, но и тех, кто по утрам приезжает сюда на работу из соседних городов. В урбанистике есть понятие "дневное население" — совокупность людей, находящихся в городе днем, даже если многие из них ночуют в пригороде.

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"Давно пора признать, что с точки зрения инфраструктурных расчетов, скажем, Буча или Ирпень мало чем отличаются от большинства спальных районов Киева, — говорит директор "А+С Украина". — Киев нужно рассматривать как агломерацию, учитывая жителей городов-спутников. Тогда в совокупности численность столичного населения может составить около 5 млн человек".