Дороги без пробок, детсады без очередей. Почему Киев статистический не похож на настоящий
Судя по данным о численности и структуре населения, которыми оперирует Главное управление статистики, украинская столица кажется истинным социальным раем.
…Хотелось бы там побывать. Утром покататься по дорогам без пробок. Послушать, как администраторы детских садов и начальных школ жалуются на недобор детей. Оглядевшись в парке или кафе, увидеть множество парочек, где ей за сорок, а ему — от тридцати до сорока. Так бывает, когда зрелых женщин в городе ощутимо больше, чем молодых, но в целом большинство составляют люди трудоспособного возраста, детей довольно мало.
Что это за город? Киев, только не реальный, а статистический. Судя по данным о численности и структуре населения, которыми оперирует Главное управление статистики, украинская столица кажется истинным социальным раем. В медучреждениях не должно быть утомительных очередей, а общественный транспорт и автодороги не перегружены даже в часы пик. Главной проблемой этого города должна быть нехватка женщин, способных к деторождению.
Неучтенные горожане: киевляне и приезжие
Если сравнивать общее количество проживающих в столице Украины женщин и мужчин в возрасте от 15 до 70 лет по информации Госстата, первых лишь ненамного меньше (723,7 тыс. и 726,5 тыс. соответственно). Однако средний возраст столичных жительниц, по той же статистике, — 42+, а у мужчин — 37+. Так что девушки должны быть в дефиците. Но выйдешь на улицу — они повсюду, и очень многим явно нет тридцати. В типичной для реального, а не статистического Киева паре женщина моложе мужчины.
Почти у каждой организации, занимающейся планированием, есть своя версия "реального количества киевлян"
Разгадывается эта загадка легко. Данные официальной статистики отражают количество людей, зарегистрированных в городе. В основном это собственники жилой недвижимости, находящейся в черте города, и члены их семей. Также в статистику попадают те, кто в обязательном порядке оформляет временную регистрацию: военнослужащие, студенты государственных вузов, живущие в общежитиях, и т. п. Многочисленные приезжие, арендующие жилье, остаются за кадром. Их арендодатели предпочитают скрывать от государства факт сдачи внаем квартиры или комнаты, чтобы не платить налоги.
В первую очередь это касается дешевого жилья, доступного для молодежи, приехавшей в столицу в поисках возможностей. К примеру, двушку вчетвером могут снимать вчерашние студенты. Так они оказываются в категории "неучтенных горожан". Да и не только они. В неучтенке остаются множество приезжих молодых семей. Закономерное следствие — малышей грудного и ясельного возраста в городе гораздо больше, чем указано в официальной статистике. Отвечающий за них сектор системы здравоохранения хронически перегружен. То же касается детей, уже доросших до детского сада или начальной школы. Если попытаетесь устроить ребенка в киевский бюджетный сад, точно ощутите разницу между статистической картиной и реальностью.
Спорный показатель: транспортная модель покажет реальную картину
Вопрос о неучтенных людях в украинской столице возник не вчера. Еще в 2015 году специалисты компании "А+С Украина", разрабатывавшие транспортную модель города и план развития городского транспорта по заказу Всемирного банка и городских властей, выявили несоответствия. Киевский институт социологии (КМИС) также по заказу "А+С Украина" исследовал мобильность жителей Киева, чтобы понять частоту их передвижений по городу.
"Мы экстраполировали результаты на официальную численность населения, а потом воспользовались математической моделью, показывающей распределение пассажиров по видам транспорта, чтобы определить загруженность каждого из них, — говорит Дмитрий Беспалый, директор "А+С Украина". — Показатели, которые выдала модель, оказались ниже наших собственных данных о реальной загрузке транспорта. Причем по разным видам транспорта расхождения получились почти одинаковые — около 10%. Сомневаться в корректности исследования КМИС причин не было, в своих замерах мы тоже были уверены. Причина ошибки могла быть только одна — неверное общее количество жителей. Официальная статистика говорила о 2,9 млн человек, но в действительности в 2015 году, думаю, было около 3,3 млн. Учитывая, что такие масштабные измерения мы делали шесть лет назад, сегодня реальный показатель может быть выше".Важно
Через четыре года после описанных событий тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет инициировал электронную перепись населения с использованием технологий мобильной связи. В научном сообществе этот проект вызвал неоднозначную реакцию. Многие социологи критиковали выбранную Дубилетом методологию и сомневались в правдивости данных. Однако полученный в результате показатель численности населения Киева выглядит реалистичнее того, который фигурирует в официальной статистике. По результатам подсчета — 3,7 млн человек, по данным Госстата — 2,9 млн. Проект Генерального плана Киева, опубликованный в 2020 году, составляли, исходя из численности, рассчитанной Институтом демографии Украины, — 3,4 млн.
Кризис ответственности. Детальные планы и проблемы новостроек
С тем, что количество людей с киевской регистрацией не равно количеству жителей столицы, все уже согласились. Однако вопрос о том, как нужно рассчитывать этот показатель, остается открытым.
"В Генеральном плане Киева может фигурировать одна численность населения, в транспортной модели — другая, при обсуждении каких-то конкретных проектов на уровне местных властей могут озвучивать третий вариант. Сейчас почти у каждой организации, занимающейся планированием, есть своя версия "реального количества киевлян". Откуда берутся эти цифры, зачастую не очень понятно", — недоумевает Александр Рак, независимый аналитик городских данных.
Киев нужно рассматривать как агломерацию. Тогда в совокупности получится численность населения около 5 млн человек
На уровне районов столицы дела обстоят еще печальнее. Планы развития и обновления их инфраструктуры, от которых, собственно, и зависит повседневный комфорт жителей, составляют на основе детальных планов территорий.
"Количество людей для детального плана выводят из количества и квадратуры жилой недвижимости, — говорит аналитик. — Но в новостройках зачастую квадратура и этажность, указанные в документах, не соответствуют действительности. Их занижают на бумаге, когда это выгодно застройщику. Кроме того, норма квадратных метров на человека — очень условная вещь, мало кто ее соблюдает. К примеру, в моем подъезде есть хостел. Любопытно, учтено ли где-то количество его постояльцев?"
Теоретически местные власти должны быть заинтересованы в уточнении данных о населении, потому что от достоверности этой информации зависит соблюдение норм, в частности установленных Законом о градостроительной деятельности. К примеру, там сказано, что продолжительность 90% поездок жителей по маршрутам дом — работа и работа — дом не должна превышать 45 мин.
"В действительности киевлянин, добирающийся на работу на автомобиле, проводит в дороге в среднем 60 мин., то есть норма не выполняется, а привлечь за это к ответственности некого, правового механизма нет, непонятно, кого конкретно нужно наказывать", — подчеркивает Дмитрий Беспалый.
Дневное население, пробки и часы пик
Кто бы ни был за это в ответе, норму до 45 мин. на поездку по столице можно соблюсти, если общее количество активно задействованных автомобилей не превышает 400–500 тыс. единиц. В действительности, по данным Дмитрия Беспалого, в городе сейчас до 900 тыс. активных автомобилей. Последствия этого расхождения чувствует на себе каждый киевлянин, застревая в заторе в часы пик. Теоретически проблему можно решить, но для этого потребуются серьезные инфраструктурные изменения и расчеты, в которых обязательно должно учитываться реальное количество людей, передвигающихся по городу.
Если уж говорить о транспорте и использовании автомобильных дорог, учитывать нужно не только людей, живущих в Киеве, но и тех, кто по утрам приезжает сюда на работу из соседних городов. В урбанистике есть понятие "дневное население" — совокупность людей, находящихся в городе днем, даже если многие из них ночуют в пригороде.Важно
"Давно пора признать, что с точки зрения инфраструктурных расчетов, скажем, Буча или Ирпень мало чем отличаются от большинства спальных районов Киева, — говорит директор "А+С Украина". — Киев нужно рассматривать как агломерацию, учитывая жителей городов-спутников. Тогда в совокупности численность столичного населения может составить около 5 млн человек".