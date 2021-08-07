"Воровал лук". Под Тернополем на чужом огороде поймали экс-мэра и вызвали полицию (фото)
Местный житель заявил, что бывший градоначальник Михаил Вербицкий, несмотря на дождь, поехал за город и полез вырывать из земли овощи.
Михаила Вербицкого, бывшего мэра города Чорткова, который находится в Тернопольской области, обвинили в том, что он обворовал чужую грядку. Об этом сообщил в Facebook сам потерпевший Роман Коцюбович.
По словам жителя Чорткова, бывший мэр города приехал на его земельный участок на автомобиле "Нива" и, несмотря на дождь, начал воровать овощи.
"Он без моего ведома и согласия вырвал себе лука 127 штук и несколько головок капусты. И вот чем это закончилось", — написал Коцюбович, опубликовав снимки, на которых Вербицкий стоит возле машины полицейских.
Отметим, Михаила Вербицкого избирали мэром Чорткова три раза: в 1987 году, в 2001 году и в 2010 году.
Напомним, ранее Фокус рассказывал, что в Чорткове случайно нашли таинственную комнату-крыивку. Обнаружили ее работники водоканала, которые приехали ремонтировать канализацию.
Также Фокус рассказывал о достопримечательностях города Чортков в рамках проекта "Красивая страна 2021".