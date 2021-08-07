"Воровал лук". Под Тернополем на чужом огороде поймали экс-мэра и вызвали полицию (фото)

Местный житель заявил, что бывший градоначальник Михаил Вербицкий, несмотря на дождь, поехал за город и полез вырывать из земли овощи.

Михаила Вербицкого, бывшего мэра города Чорткова, который находится в Тернопольской области, обвинили в том, что он обворовал чужую грядку. Об этом сообщил в Facebook сам потерпевший Роман Коцюбович.

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По словам жителя Чорткова, бывший мэр города приехал на его земельный участок на автомобиле "Нива" и, несмотря на дождь, начал воровать овощи.

"Он без моего ведома и согласия вырвал себе лука 127 штук и несколько головок капусты. И вот чем это закончилось", — написал Коцюбович, опубликовав снимки, на которых Вербицкий стоит возле машины полицейских.

[ + – ] Под Тернополем на чужом огороде поймали экс-мэра Чорткова и вызвали полицию

[ + – ] Под Тернополем на чужом огороде поймали экс-мэра Чорткова и вызвали полицию [ + – ] Под Тернополем на чужом огороде поймали экс-мэра Чорткова и вызвали полицию

Отметим, Михаила Вербицкого избирали мэром Чорткова три раза: в 1987 году, в 2001 году и в 2010 году.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что в Чорткове случайно нашли таинственную комнату-крыивку. Обнаружили ее работники водоканала, которые приехали ремонтировать канализацию.

Также Фокус рассказывал о достопримечательностях города Чортков в рамках проекта "Красивая страна 2021".