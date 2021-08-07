"Крав цибулю". Під Тернополем на чужому городі спіймали екс-мера і викликали поліцію (фото)
Місцевий житель заявив, що колишній градоначальник Михайло Вербіцький, попри дощ, поїхав за місто і поліз виривати з землі овочі.
Михайла Вербіцького, колишнього мера міста Чорткова, яке розташоване в Тернопільській області, звинуватили в тому, що він обікрав чужу грядку. Про це повідомив у Facebook сам потерпілий Роман Коцюбович.
За словами жителя Чорткова, колишній мер міста приїхав на його земельну ділянку на автомобілі "Нива" і, попри дощ, почав красти овочі.
"Він без мого відома і згоди намикав собі цибулі 127 штук і вирвав декілка головок капусти. І ось чим це закінчилося", — написав Коцюбович, опублікувавши знімки, на яких Вербіцький стоїть біля машини поліцейських.
Відзначимо, Михайла Вербіцького обирали мером Чорткова три рази: у 1987 році, у 2001 році та у 2010 році.
Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що в Чорткові випадково знайшли таємничу кімнату-криївку. Виявили її працівники водоканалу, які приїхали ремонтувати каналізацію.
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