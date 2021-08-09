Беззаботный год! Moneyveo запустила акцию "Кайфуй целый год – Moneyveo платит"

Финтех-компания Манивео постоянно воплощает в жизнь креативные идеи и охотно радует своих клиентов взрывными предложениями. Так, со 2 августа по 30 сентября 2021 года в компании действует акция "Кайфуй целый год – Moneyveo платит!": все, кто оформит в этот период кредиты, будут иметь шанс получить годовой доход более 100 000 грн! Такой щедрый финансовый фонд стоит того, чтобы попробовать за него побороться.

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Денежное вознаграждение от 9 000 до 15 000 грн будет выплачиваться ежемесячно. Размер приза зависит от суммы кредита, который пользователь возьмет в сервисе. Победителей будут определять 5 октября 2021 традиционно рандомным образом.

Условия акции

Все клиенты получат возможность выиграть деньги, выполнив простые условия акции. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно оформить кредит Smart или Comfort на странице акции со 2.08 по 30.09 2021 на такие суммы и сроки:

от 9000 до 11 999 грн на 10 дней и более – 9000 грн/месяц (108 000 грн в год);

от 12 000 до 14 999 грн на 20 дней и более – 12 000 грн/месяц (144 000 грн в год);

от 15 000 грн на 30 дней и более – 15 000 грн/месяц (180 000 грн в год).

Имена трех счастливчиков будут определены 5 октября 2021 года и объявлены на сайте компании. Видео с результатами опубликуют на YouTube-канале Moneyveo. В компании отмечают, что количество кредитов неограниченное, то есть, к участию в акции допускаются все договоры, оформленные в указанный период.

Напомним, 4 августа в Moneyveo состоялся розыгрыш трех фиолетовых iPhone 12 в рамках июльской акции "Замени свой телефон на 12-й iPhone!". Победителями стали: Виктор Игоревич (Ворзель, Киевская обл.), Назар Романович (Давыдов, Львовская обл.), Инга Юрьевна (Купянск, Харьковская обл.). В компании уже поздравили счастливчиков, один из которых оставил свой комментарий на странице компании в Facebook:

"Большое спасибо компании Манивео, что создает для клиентов такие развлекательные и интересные акции! Ранее я обращался в сервис, чтобы взять средства на различные ежедневные потребности. А теперь, после того, как выиграл айфон 12, буду брать кредиты чаще, ведь Манивео не только помогает, но и осуществляет мечты своих пользователей" – написал Виктор Игоревич.

А в июле среди участников акции "CabrioЛето" компания разыграла крутой приз для настоящих Красав – новый кабриолет Mazda MX-5, который достался Бабаскиной Татьяне Богдановне из города Алешки (Херсонская обл.).