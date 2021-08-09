Безтурботний рік! Moneyveo запустила акцію "Кайфуй цілий рік — Moneyveo платить!"

Фінтех-компанія Манівео постійно втілює в життя креативні ідеї та охоче радує своїх клієнтів запальними пропозиціями. Так, з 2 серпня до 30 вересня 2021 року у компанії діє акція "Кайфуй цілий рік — Moneyveo платить!": усі, хто оформить у цей період кредити, матимуть шанс отримати річний дохід понад 100 000 грн! Такий щедрий фінансовий фонд вартий того, щоб спробувати за нього позмагатись.

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Грошова винагорода від 9000 до 15 000 грн буде виплачуватися щомісяця. Розмір призу залежить від суми кредиту, який користувач візьме у сервісі. Переможців визначатимуть 5 жовтня 2021 року традиційно рандомним чином.

Умови акції

Усі клієнти отримають можливість виграти кошти, виконавши прості умови акції. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно оформити кредит Smart або Comfort на сторінці акції з 2.08 по 30.09 2021 року на такі суми і строки:

від 9000 до 11 999 грн на 10 днів і більше – 9000 грн/місяць (108 000 грн на рік);

від 12 000 до 14 999 грн на 20 днів і більше – 12 000 грн/місяць (144 000 грн на рік);

від 15 000 грн на 30 днів і більше – 15 000 грн/місяць (180 000 грн на рік).

Імена трьох щасливчиків будуть визначені 5 жовтня цього року і оголошені на сайті компанії. Відео з результатами буде опубліковано на YouTube-каналі Moneyveo. У компанії наголошують, що кількість кредитів необмежена, тобто до участі в акції допускатимуться усі договори, оформлені у зазначений період.

Нагадаємо, 4 серпня у Moneyveo відбувся розіграш трьох фіолетових iPhone 12 в межах липневої акції "Заміни свій телефон на 12-й iPhone!". Переможцями стали: Віктор Ігорьович (Ворзель, Київська обл.), Назарій Романович (Давидів, Львівська обл.), Інга Юріївна (Куп'янськ, Харківська обл.). У компанії вже привітали щасливчиків, один з яких залишив свій коментар на сторінці компанії у Facebook:

"Дуже дякую компанії Манівео, що створює для клієнтів такі розважальні та цікаві акції! Раніше я звертався у сервіс, аби взяти кошти на різні щоденні потреби. А тепер, після того, як виграв айфон 12, буду брати кредити частіше, адже Манівео не лише допомагає, але й здійснює мрії!" – написав Віктор Ігорьович.

А у липні серед учасників акції "CabrioЛіто" компанія розіграла крутий приз для справжніх Красав – новенький кабріолет Mazda MX-5, який дістався Бабаскіній Тетяні Богданівні з міста Олешки (Херсонська обл.).