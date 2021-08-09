Безтурботний рік! Moneyveo запустила акцію "Кайфуй цілий рік — Moneyveo платить!"
Фінтех-компанія Манівео постійно втілює в життя креативні ідеї та охоче радує своїх клієнтів запальними пропозиціями. Так, з 2 серпня до 30 вересня 2021 року у компанії діє акція "Кайфуй цілий рік — Moneyveo платить!": усі, хто оформить у цей період кредити, матимуть шанс отримати річний дохід понад 100 000 грн! Такий щедрий фінансовий фонд вартий того, щоб спробувати за нього позмагатись.
Грошова винагорода від 9000 до 15 000 грн буде виплачуватися щомісяця. Розмір призу залежить від суми кредиту, який користувач візьме у сервісі. Переможців визначатимуть 5 жовтня 2021 року традиційно рандомним чином.
Умови акції
Усі клієнти отримають можливість виграти кошти, виконавши прості умови акції. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно оформити кредит Smart або Comfort на сторінці акції з 2.08 по 30.09 2021 року на такі суми і строки:
- від 9000 до 11 999 грн на 10 днів і більше – 9000 грн/місяць (108 000 грн на рік);
- від 12 000 до 14 999 грн на 20 днів і більше – 12 000 грн/місяць (144 000 грн на рік);
- від 15 000 грн на 30 днів і більше – 15 000 грн/місяць (180 000 грн на рік).
Імена трьох щасливчиків будуть визначені 5 жовтня цього року і оголошені на сайті компанії. Відео з результатами буде опубліковано на YouTube-каналі Moneyveo. У компанії наголошують, що кількість кредитів необмежена, тобто до участі в акції допускатимуться усі договори, оформлені у зазначений період.
Нагадаємо, 4 серпня у Moneyveo відбувся розіграш трьох фіолетових iPhone 12 в межах липневої акції "Заміни свій телефон на 12-й iPhone!". Переможцями стали: Віктор Ігорьович (Ворзель, Київська обл.), Назарій Романович (Давидів, Львівська обл.), Інга Юріївна (Куп'янськ, Харківська обл.). У компанії вже привітали щасливчиків, один з яких залишив свій коментар на сторінці компанії у Facebook:
"Дуже дякую компанії Манівео, що створює для клієнтів такі розважальні та цікаві акції! Раніше я звертався у сервіс, аби взяти кошти на різні щоденні потреби. А тепер, після того, як виграв айфон 12, буду брати кредити частіше, адже Манівео не лише допомагає, але й здійснює мрії!" – написав Віктор Ігорьович.
А у липні серед учасників акції "CabrioЛіто" компанія розіграла крутий приз для справжніх Красав – новенький кабріолет Mazda MX-5, який дістався Бабаскіній Тетяні Богданівні з міста Олешки (Херсонська обл.).