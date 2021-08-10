"БРСМ" отказалась от продаж бензина заводского качества, — СМИ

Сеть автозаправочных станций "БРСМ-Нафта" прекратила реализацию заводских бензинов и перешла на продажи бензинов, производимых на мини-НПЗ, что могло привести к утрате качества. Об этом сообщает enkorr.ua

"Сеть автозаправочных станций "БРСМ-Нафта" прекратила реализацию бензинов заводского качества и перешла на продажи бензинов, производимых на мини-НПЗ в Гадяче и нефтебазе в селе Переяславское. Об этом свидетельствуют сертификаты качества, размещенные на АЗС сети", — отмечается в статье на enkorr.ua.

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По словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, практика добавления в заводские бензины А-92 спирта, которой занимается "БРСМ" на своих мини-НПЗ, является опасной, говорится в публикации.

"Нигде в стандартизированное топливо добровольно не добавляют новые компоненты, особенно такие агрессивные как спирты…Любые манипуляции с добавлением каких-либо компонентов несут риски утраты оригинального качества нефтепродуктов", — заявил Сергей Куюн, цитирует enkorr.ua.

Сергей Куюн отмечает, что единственным смыслом подобных проектов могут быть налоговые злоупотребления, пишет издание.

"Процесс производства топлива на нефтебазе или мини-НПЗ никто не контролирует. Мы видим, что "БРСМ" закупает и производит большие объемы безакцизных компонентов – фракции с мини-НПЗ, спирты, октаноповышающие растворители. Дальнейшее превращение этой номенклатуры в подакцизные товарные нефтепродукты без уплаты акциза – основная задача таких производств", — заявил директор Консалтинговой группы "А-95" изданию enkorr.ua.

Как сообщалось ранее, в январе-мае 2021 года группа компаний "БРСМ" закупила 43 тыс. т нефтяного сырья и компонентов для производства нефтепродуктов, а по итогам 2020 года – 117 тыс. т. Также с мая "БРСМ" закупает низкокачественный компонент для снижения себестоимости сжиженного газа – бутан-бутиленовую фракцию (ББФ), отмечается в статье.

Проведенные Институтом потребительских экспертиз рейды по исследованию качества бензинов и дизельного топлива показали массовые отклонения от стандартов в эконом-сетях ("БРСМ", "Мотто", SunOil) и в частности выявили содержание запрещенных токсичных веществ, таких как монометиланилин (ММА), сообщает enkorr.ua.