"БРСМ" відмовилось від продажу бензину заводської якості, - ЗМІ

Мережа автозаправних станцій "БРСМ-Нафта" припинила реалізацію заводських бензинів і перейшла на продажі бензинів, що виробляються на міні-НПЗ, що могло призвести до встрати якості. Про це повідомляє enkorr.ua

"Мережа автозаправних станцій "БРСМ-Нафта" припинила реалізацію бензинів заводської якості і перейшла на продажі бензинів, що виробляються на міні-НПЗ в Гадячі і нафтобазі в селі Переяславське. Про це свідчать сертифікати якості, розміщені на АЗС мережі", — наголошується в статті на enkorr.ua.

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За словами директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, практика додавання в заводські бензини А-92 спирту, якою займається "БРСМ" на своїх міні-НПЗ, є небезпечною, повідомляється в публікації.

"Ніде в стандартизоване паливо добровільно не додають нові компоненти, особливо такі агресивні як спирти … Будь-які маніпуляції з додаванням будь-яких компонентів несуть ризики втрати оригінальної якості нафтопродуктів", — заявив Сергій Куюн, цитує enkorr.ua.

Сергій Куюн відзначає, що єдиним сенсом подібних проектів можуть бути податкові зловживання, пише видання.

"Процес виробництва палива на нафтобазі або міні-НПЗ ніхто не контролює. Ми бачимо, що "БРСМ" закуповує і виробляє великі обсяги безакцизних компонентів — фракції з міні-НПЗ, спирти, октанопідвищуючі розчинники. Подальше перетворення цієї номенклатури в підакцизні товарні нафтопродукти без сплати акцизу — основне завдання таких виробництв", — заявив директор Консалтингової групи" А-95" виданню enkorr.ua.

Як повідомлялося раніше, в січні-травні 2021 року група компаній "БРСМ" закупила 43 тис. т нафтової сировини і компонентів для виробництва нафтопродуктів, а за підсумками 2020 року — 117 тис. т. Також з травня "БРСМ" закуповує низькоякісний компонент для зниження собівартості скрапленого газу — бутан-бутиленовую фракцію (ББФ), наголошується в статті.

Проведені Інститутом споживчих експертиз рейди по дослідженню якості бензинів і дизельного палива показали масові відхилення від стандартів в економ-мережах ("БРСМ", "Мотто", SunOil) і зокрема виявили вміст заборонених токсичних речовин, таких як Монометиланіліни (ММА), відмічає enkorr.ua.