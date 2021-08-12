ГФС разоблачила структуры российской компании в нанесении убытков госбюджету Украины на сумму более 1,3 млрд гривен

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в г. Киеве при процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры и совместно с сотрудниками ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины пресекли противоправную схему поставок на территорию Украины минеральных удобрений российского происхождения. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

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Правоохранители установили, что аффилированные структуры российской компании, к которым согласно указу Президента Украины от 14.05.2018 №126/2018 введено в действие решение Совета национальной берпекы и обороны (СНБО) о применении специальных экономических санкций, осуществляли противоправные поставки минеральных удобрений в Украине путем представление недостоверных сведений в таможенные органы.

В результате указанной деятельности субъекты хозяйствования нанесли ущерб государственному бюджету Украины на общую сумму более 1,3 млрд гривен.

По результатам санкционированных обысков в г. Киеве изъята документация, наличные денежные средства в разной валюте, в эквиваленте около 10 млн гривен и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Двум лицам, причастным к организации противоправной схемы, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Продолжается комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на доказание непосредственной причастности к преступной деятельности других фигурантов расследования.