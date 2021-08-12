ДФС викрила структури російської компанії в нанесенні збитків держбюджету України на суму понад 1,3 млрд гривень

Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та спільно з співробітниками ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави сфері економічної безпеки Служби безпеки України припинили протиправну схему постачання на територію України мінеральних добрив російського походження. Про це повідомила прес-служба ДФС.

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Правоохоронці встановили, що афілійовані структури російської компанії, до яких згідно з указом Президента України від 14.05.2018 №126/2018 введено в дію рішення Ради національної берпеки і оборони (РНБО) про застосування спеціальних економічних санкцій, здійснювали протиправне постачання мінеральних добрив до України шляхом подання недостовірних відомостей до митних органів.

В результаті вказаної діяльності суб"єкти господарювання нанесли збитки державному бюджету України на загальну суму понад 1,3 млрд гривень.

За результатами санкціонованих обшуків у м. Києві вилучено документацію, готівкові грошові кошти в різній валюті, в еквіваленті близько 10 млн гривень та інші предмети, що підтверджують протиправну діяльність.

Двом особам, які причетні до організації протиправної схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Триває комплекс слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на доведення безпосередньої причетності до злочинної діяльності інших фігурантів розслідування.