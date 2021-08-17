Работа нон-стоп. Как выдерживать life-work balance и зачем человеку нужен "чистый" отдых

Как украинцы учатся выдерживать life-work balance и зачем человеку нужен "чистый" отдых.

Интеллектуальные специальности, которых так много в современном мире, принесли с собой новые вызовы человечеству. Людям как никогда сложно оставлять работу на работе, а карманные девайсы лишь усиливают необходимость все время оставаться на связи и решать рабочие задачи даже во время отпуска.

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В прошлом году Елена Шкарпова, коммуникационный директор госпредприятия Prozorro, поехала в недельный отпуск в Одессу. Работать во время отдыха она не собиралась, зато планировала закончить несколько онлайн-курсов. Специально для этого Елена взяла в поездку ноутбук, но он в итоге перечеркнул возможность полноценной перезагрузки.

"Я слушала лекции, одновременно делала домашние задания, отвечала руководителю, утверждала с ним рабочие моменты — и все это продолжалось с утра до позднего вечера. Из всей недели я нормально отдохнула лишь один день", — признается киевлянка.

Она считает, что определяющим моментом стала ситуация на работе.

"В то время у нас в отделе не хватало сотрудников и мне не на кого было оставить текущие дела. Одна за другой появлялись срочные задачи, и я моментально подключалась к их решению. Но начальство от меня этого не требовало, это была моя инициатива", — вспоминает собеседница Фокуса. Шкарпова говорит, что это похоже на форму зависимости: ты втягиваешься в процесс, работаешь буквально до потери пульса, при этом получаешь колоссальное удовольствие от результатов, от видимого эффекта и не можешь остановиться. В то же время, оказываясь на отдыхе, не знаешь, куда себя приткнуть, скучаешь по активности и привычному потоку информации.

Мозг не может работать слишком долго в состоянии постоянной концентрации, в этом случае эффективность сотрудника существенно падает

Другой причиной желания постоянно оставаться в рабочем процессе она называет повышенное ощущение тревожности, которое в современном мире стало распространенным явлением: "С одной стороны, ты суперэффективный, много всего успеваешь, но при этом не в состоянии расслабиться, просто не можешь остановиться".

После неудачного отпуска Елена Шкарпова сделала важные выводы. Во-первых, убедилась, что спокойный пляжный отдых ей не подходит, а тягу к ненормированной работе можно перебить лишь яркими впечатлениями и активным досугом. Во-вторых, поняла, что без четко выстроенной работы и в дальнейшем будет сложно отрываться от офисных дел. В отдел как раз пришли новые сотрудники, поэтому ей удалось перераспределить между ними свои обязанности. В этом году Шкарпова вместе с мужем на неделю поехала в Албанию и ноутбук с собой не взяла. Отпуск получился именно таким, как планировалось: без срочных телефонных звонков и проверки рабочей почты.

Однако далеко не все люди, застрявшие в рабочем графике, учатся на своих ошибках и меняют формат отдыха. Многие годами продолжают работать с пляжей и проводить zoom-встречи из туристических локаций, не замечая, как выгорают.

Когда работа — источник дофамина

Причины работы во время отпуска разные: одних сотрудников заставляет начальство, другие боятся потерять место и таким образом хотят проявить себя перед руководством. Но существует категория людей, которые просто не могут перестать работать.

"Когда сотрудник успешно справляется с поставленной задачей, то в его мозге активируется система вознаграждения. Она отвечает за реакции на положительный результат. При этом выделяется один из самых известных нейромедиаторов— дофамин. Он формирует настолько приятные ощущения, что человек хочет все это повторить, и снова включается в работу", — объясняет Виктор Комаренко, кандидат биологических наук и соучредитель нейротехнологической компании Beehiveor. Таким образом, формируется мотивация и желание выполнять свои профессиональные обязанности.

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Здесь уместно задаться вопросом: а что в этом плохого? Человек получает удовольствие от работы, стремится к хорошим показателям — это выглядит идеальной картинкой. Но не все так просто, подчеркивает эксперт.

"Постоянное получение удовольствия только за счет работы несет в себе скрытую опасность. С одной стороны, это конфликт "работа — личная жизнь", который может привести к эмоциональному выгоранию. С другой — пытаясь достичь активации центра удовольствия, ты истощаешь ресурсы своего мозга", — отмечает Комаренко. Окунаясь с головой в сложные проекты, человек постоянно сфокусирован на различных задачах. Ему кажется, что чем дольше он просидит над их решением, тем скорее будет выполнена работа, но в реальности происходит иначе.

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По словам ученого, мозг не может работать слишком долго в состоянии постоянной концентрации, нервные центры быстро устают и в этом случае эффективность сотрудника существенно падает. Более того, в режиме сфокусированного мышления наш мозг обрабатывает только ограниченное количество информации. Все это приводит к когнитивному ступору, утомлению и ухудшению психического здоровья. Генерация же действительно креативных, удачных идей происходит благодаря дефолтным сетям мозга.

"Это те нервные сети, которые обрабатывают информацию, когда, как нам кажется, мы не думаем", — продолжает эксперт. Именно в условиях пассивного режима мозг анализирует большие объемы данных, подключая весь имеющийся у человека опыт. Другими словами, как раз в выходные дни или в отпуске, когда работник отвлекается от офисной рутины и не сидит за компьютером с утра до вечера, он может найти неординарное решение сложной задачи, мучавшей его долгое время, или придумать интересный проект. По этой причине, как уточняет Комаренко, важную роль играет активный отдых, наполненный впечатлениями. Он отвлекает от вертящихся в голове рабочих задач, при этом нервные центры, отвечающие за сфокусированную обработку информации, отключаются, зато запускаются дефолтные сети.

Руководство крупных корпораций прекрасно это понимает, отсюда и появившееся новое отношение к эффективности. Виктор Комаренко вспоминает свой визит в главный офис компании Philip Morris в Швейцарии. Сотрудники, приехавшие туда работать из Украины, рассказывали ему, что поначалу пытались действовать по привычным им сценариям, то есть брали работу на дом или засиживались в офисе допоздна. Однако вместо ожидаемой похвалы получали от начальства жесткие выговоры. Измученные, выгоревшие работники, больше напоминающие корпоративные машины, современному менеджменту не нужны. Не зря же Дастин Московиц, один из основателей Facebook, еще в 2015 году написал большую статью для Medium, суть которой, вкратце, такая: если хочешь хорошо работать, сначала научись отдыхать.

Соблюсти баланс: в чем важность work-life balance

Благодаря международным компаниям понимание важности work-life balance, то есть баланса работы и личной жизни, постепенно пришло и в Украину. Солидные работодатели при приеме сотрудника на работу делают официальное предложение сотрудничества — job offer. Чаще всего это документ, где прописываются все условия работы, в том числе рабочий график и количество отпускных дней.

"Сейчас на рынке труда сложилась ситуация, что работодателям сложно найти квалифицированных сотрудников, поэтому они предлагают конкурентные условия с соблюдением баланса работы и личной жизни", — комментирует Юлия Шилкевич, руководитель департамента регионального рекрутмента группы ANCOR Ukraine.

По ее словам, если сотрудники решают работать во время отпуска, это их личный выбор, но никак не требование начальства. Более того, менеджмент может не одобрять такую инициативность подчиненных. "Я сама руководитель и понимаю, что если мой сотрудник в свой отпуск не перезагрузится, то его эффективность может серьезно снизиться", — отмечает Юлия.

Важно

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Не стоит забывать о том, что в Украине существуют определенные социальные факторы, заставляющие людей работать в выходные дни и в отпуске. Нестабильное финансовое положение, скромные зарплаты приводят к тому, что сотрудники якобы уходят отдохнуть на основной работе, но при этом ищут возможность увеличить свой доход. "Я знакома с людьми рабочих профессий, использующими свой отпуск для поездки на заработки в Польшу", — приводит пример Юлия Шилкевич. Таких историй действительно много, причем речь идет не только о физическом труде. PR-агенты, журналисты, дизайнеры нередко во время отпуска берут дополнительные фриланс-проекты и зарабатывают деньги, сидя на пляже. Но в какой-то момент это приведет к эмоциональному выгоранию, считает Шилкевич, и работать в таком состоянии уже не получится.

На отечественных предприятиях топ-менеджмент далеко не всегда в курсе особенностей работы человеческого мозга и причин выгорания работников

Если в международных компаниях work-life balance буквально прописывается в корпоративных правилах, то на отечественных предприятиях топ-менеджмент далеко не всегда в курсе особенностей работы человеческого мозга и причин выгорания работников. Еще не до конца отошедшие от токсичного советского слогана "даешь пятилетку за три года" и другой безнадежно устаревшей формулы — "незаменимых людей нет", некоторые украинские начальники продолжают требовать от своих подчиненных круглосуточной и круглогодичной включенности в работу. А это означает и телефонные звонки среди ночи, и догоняющие тебя в отпуске срочные задания.

"Чаще всего так происходит, если сам собственник/руководитель компании все свое время проводит на работе, — комментирует Марианна Ткалич, доктор психологических наук и психотерапевт. — А знаете, какой начальник готов трудиться даже в отпуске? Тот, у которого в жизни, кроме работы, больше ничего нет". Такой же самоотверженности он будет ждать от своих сотрудников. В то же время, как уточняет эксперт, организационная культура предприятий строится не только сверху, но и снизу. Если сами работники не говорят о том, что хотят уйти в нормальный отпуск без дополнительных заданий, то не стоит ждать каких-то изменений в офисе.

Workation вместо отпуска

Ольга Дятел, соучредитель агентства образовательных и культурных проектов Proto Produkciia, без обиняков признается, что искренне любит свою работу и посвящает ей очень много времени, в том числе на отдыхе. "Я знаю, что в течение года мне достаточно десяти дней чистого отпуска, чтобы перезагрузиться и восстановиться", — говорит Ольга. В этом году свой "лимит" она использовала в марте — съездила с мужем в Египет, так что на лето полноценного отдыха уже не планировала. Однако в июле поехала на две недели в село в Запорожской области к родственникам. "Я стараюсь использовать такие возможности, но не для того чтобы полностью отказаться от работы, а в качестве смены деятельности", — объясняет она.

Такие условные передышки позволяют выныривать из текущих глобальных проектов и заниматься другими делами, на которые в ежедневном графике сложно выкроить свободную минуту. В последнее время Ольга увлеклась темой пиара, поэтому проведенное в селе время идеально подошло для того, чтобы изучить материалы и доделать мелкие рабочие задачи. В таком формате график получился максимально гибким: в перерывах между делами киевлянка успевала сходить на речку поплавать или погулять по окрестностям.

[ + – ] Ничто не мешает взять с собой ноутбук к морю и заниматься проектом, сидя под пальмой Фото: Getty Images

Марианна Ткалич называет это еще одним важным трендом, получившим особое значение во времена пандемии. Workation (от англ. work — работа, vacation — отпуск) предполагает, что вы можете уехать куда угодно, но продолжать работать в привычные для вас часы. Ничто не мешает взять с собой ноутбук к морю и заниматься проектом, сидя под пальмой.

"Такой дистанционный формат позволяет больше отдыхать, но при этом не отказываться от работы", — говорит Ткалич и демонстрирует это на собственном примере: комментарий для Фокуса она дает, сидя на пляже. Но даже если речь действительно идет об отпуске, а не о дистанционной работе, то 20–30 мин. в день, отведенных для делового звонка или переписки с клиентами в почте, не помешают полноценному отдыху, считает психолог.

"В современном мире для того, чтобы полностью от всего отключиться, надо выкинуть свой телефон в море", — смеется Ткалич. В ином случае соблазн зайти в рабочий чат остается, и чаще всего это будет не требованием начальства, а внутренним порывом, желанием оставаться в привычном информационном потоке. Как считает Марианна Ткалич, иногда действительно лучше ответить на звонок или написать важное письмо, чем не сделать этого и мучиться весь день.

"Можно никому не отвечать, но при этом рабочие моменты все равно будут постоянно крутиться в голове, и это гораздо хуже", — подчеркивает эксперт.