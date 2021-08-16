В "GlobalMoney" призывают не принимать участия в атаках, организованных конкурентами

Заявление о новом этапе атаки со стороны конкурентов и призывом не поддаваться на манипуляции компания разместила на своей странице в Facebook.

"Непроверенная информация активно разгоняется в СМИ и некоторых телеграмм-каналах. Большинство статей основывается на догадках и вымыслах. Все это направлено на дискредитацию компании и давление как на ее сотрудников, так и на владельца", — считают в "GlobalMoney".

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В сообщении пресс-службы отмечают также, что теперь к фейковым новостям добавились митинги, в которых принимают участие в основном студенты, не имеющие понятия ни о самой компании, ни о ее деятельности. В связи с этим, компания просит активистов более внимательно проверять информацию, не поддаваться на манипуляции оппонентов и не принимать участия в сомнительных митингах.

Стоит отметить, что ранее Антимонопольный комитет вынес штраф одному из ключевых конкурентов компании — "Айбокс Банку". Его обвинили в рассылке фейковых писем с клеветой партнерам "GlobalMoney".

По словам Главы межобластного территориального отделения АМКУ Алексея Хмельницкого, все тезисы, которые использовались "Айбокс банком" для порочения репутации "GlobalMoney" являлись манипуляционными и не имели ничего общего с действительностью.

"Речь идет о рассылке информации о якобы уголовных производствах в отношении компании и о нашей работе на неподконтрольных территориях. Естественно, что ничего подобного в реальности нет и быть не может. Это была явная ложь со стороны представителей "Айбокс банка". А, учитывая, что сегодня аналогичные тезисы транслируют псевдоактивисты и некоторые СМИ — мы не исключаем, что за этим стоят все те же люди, просто теперь в "Айбокс банке" работают через посредников, пытаясь скрыть свою причастность" — считают в компании.

При этом в "GlobalMoney" подчеркивают, что компания ведет свою деятельность исключительно в рамках украинского законодательства и не имеет никакого отношения ни к физическим, ни к юридическим лицам страны-агрессора.