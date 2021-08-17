Готовил огромную конфету. Украинский фудблогер Vanzai пострадал от взрыва карамели (фото)

Ивану Зайченко удалось доделать гигантский Skittles и собрать более 2,6 млн просмотров на Youtube.

Украинский фудблогер Иван Зайченко (Vanzai) получил серьезный ожог лица после того, как пытался создать 78-килограммовую конфету Skittles. Об этом блогер рассказал у себя в Инстаграм.

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Это не первая попытка Ивана создать огромную копию известной конфеты. После первой у Ивана осталась карамель в сотейнике. На следующий день он со своей командой решил продолжить съемки. Сотейник поставили на максимальный огонь, внизу карамель нагрелась, а сверху осталась холодной. Продукт начал трещать, и как только Ванзай дотронулся, чтобы попробовать температуру, произошел взрыв. "Он был настолько мощный, что выбил решетку вытяжки", — делится юноша. Ему удалось промыть глаза и залить ожоги пеной, и из кухни Ивана Зайченко забрала карета скорой помощи. "Не повторяйте моих ошибок и не растапливайте ледяную карамель!" — обратился Vanzai к своим фанатам.

[ + – ] Иван Зайченко (Vanzai) в карете скорой помощи

При этом Ивану удалось доделать свой гигантский Скиттлз. На видео, которое уже набрало 2,6 млн просмотров, свое лицо блогер практически не показал и о взрыве не упомянул. В съемках ему помогал отец. Комментаторов восхитила настойчивость парня. "Молодец, что выпустил видео не смотря на эту ситуацию. Скорейшего выздоровления. Помогаем Лайками и просмотрами как можем", "У вас бесконечное терпение, сила воли, желание снимать ролики! Это так впечатляет, здоровья вам всем, счастья, успехов, продолжайте творить для благодарных вам подписчиков такой же интересный контент", — пишут зрители.

У украинского блогера Vanzai 6,75 млн подписчиков на Youtube и 308 тыс. подписчиков в Instagram. Самые популярное видео на его канале — копии продуктов из известных мультсериалов и фильмов и "огромные" блюда — гигантский Киндер, Сникерс, сэндвичи и так далее.

Напомним, Иван Зайченко попал в лонглист рейтинга блогеров Фокуса. Он занял 174 место.