Готував величезну цукерку. Український фудблогер Vanzai постраждав від вибуху карамелі (фото)

Івану Зайченку вдалося доробити гігантський Skittles і зібрати більше 2,6 млн переглядів на Youtube.

Український фудблогер Іван Зайченко (Vanzai) отримав серйозний опік обличчя після того, як намагався створити 78-кілограмову цукерку Skittles. Про це блогер розповів у себе в Інстаграм.

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Це не перша спроба Івана створити величезну копію відомої цукерки. Після першої в Івана залишилася карамель у сотейнику. Наступного дня він зі своєю командою вирішив продовжити зйомки. Сотейник поставили на максимальний вогонь, внизу карамель нагрілася, а зверху залишилася холодною. Продукт почав тріщати, і щойно Ванзай доторкнувся, щоб спробувати температуру, стався вибух. "Він був настільки потужний, що вибив решітку витяжки", — ділиться хлопець. Йому вдалося промити очі та залити опіки піною, і з кухні Івана Зайченка забрала карета швидкої допомоги. "Не повторюйте моїх помилок і не розтоплює крижану карамель!" — звернувся Vanzai до своїх фанатів.

[ + – ] Іван Зайченко (Vanzai) в кареті швидкої допомоги

При цьому Івану вдалося доробити свій гігантський Скіттлз. На відео, яке вже набрало 2,6 млн переглядів, своє обличчя блогер практично не показав і про вибух не згадав. У зйомках йому допомагав батько. Коментаторів захопила наполегливість хлопця. "Молодець, що випустив відео незважаючи на цю ситуацію. Найшвидшого одужання. Допомагаємо лайками і переглядами як можемо", "У вас нескінченне терпіння, сила волі, бажання знімати ролики! Це так вражає, здоров'я вам усім, щастя, успіхів, продовжуйте творити для вдячних вам підписників такий же цікавий контент", — пишуть глядачі.

В українського блогера Vanzai 6,75 млн підписників на Youtube і 308 тис. підписників в Instagram. Найбільш популярні відео на його каналі — копії продуктів із відомих мультсеріалів і фільмів і "величезні" страви — гігантський Кіндер, Снікерс, сендвічі тощо.

Нагадаємо, Іван Зайченко потрапив у лонгліст рейтингу блогерів Фокусу. Він посів 174 місце.