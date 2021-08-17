Акции протеста из-за приезда Варфоломея и "БРСМ-Нафта": Голобуцкий о том, что может их объединять

Владелец "БРСМ-Нафта" Андрей Биба может финансировать массовые акции протеста верующих УПЦ МП к приезду Вселенского патриарха Варфоломея на День Независимости. Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий, ссылаясь на собственные источники, передают "Факты".

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"Филиал РПЦ в Украине уже с февраля агрессивно накручивает своих верующих, чтобы сорвать приезд Варфоломея, таким образом создав картинку для российских СМИ об усилении церковного раскола и гражданской войны в Украине. В общем, все это вполне прогнозируемо, но самое интересное не это. Похоже, у московского патриархата после уменьшения влияния и финансовых возможностей Медведчука и последнего непубличного визита олигарха Новинского в ОП изменились спонсоры. Теперь, судя по публикациям в СМИ, активность УПЦ МП финансирует владелец сети "БРСМ-Нафта" Андрей Биба, который все чаще появляется в лентах церковных новостей УПЦ МП", — пишет Алексей Голобуцкий.

В своем посте Голобуцкий отмечает, что владелец "БРСМ-Нафта" Андрей Биба за последний год профинансировал строительство более 10 храмов Московского патриархата в Западной Украине. Все эти церкви открывались под духовенство МП, которое осталось без своих приходов после перехода их бывших общин к ПЦУ.

"То есть, еще раз — украинство возвращает себе православные храмы, объединяясь вокруг собственной поместной церкви — ПЦУ. Зато близкий к московскому патриархату бизнесмен Андрей Биба и его сеть "БРСМ-Нафта, также по информации bihus.info финансирующая Шария, — строят новые храмы для РПЦ в Украине, чтобы та не теряла свое влияние, и вливают средства в дестабилизацию страны на религиозной почве", — отмечает Голобуцкий.

По инсайдерской информации политолога, акции протеста против приезда патриарха Варфоломея могут быть организованы через сеть ОПЗЖ — в Киев свезут "титушек" и прихожан УПЦ МП. Голобуцкий отметил, что на такой сценарий должны своевременно отреагировать СБУ и СНБО.

"Думаю, это не менее важно, чем борьба с контрабандой", — резюмировал Голобуцкий.