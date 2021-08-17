Акції протесту через приїзд Варфоломія і "БРСМ-Нафта": Голобуцький про те, що може їх поєднувати

Власник "БРСМ-Нафти" Андрій Біба може фінансувати масові акції протесту вірян УПЦ МП до приїзду Вселенського патріарху Варфоломія на День Незалежності. Про заявив політичний експерт Олексій Голобуцький, посилаючись на власні джерела, передають "Факти"

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"Філія РПЦ в Україні вже з лютого агресивно накручує своїх вірян, аби зірвати приїзд Варфоломія, таким чином створивши картинку для російських ЗМІ про посилення церковного розколу та громадянську війну в Україні. Загалом, все це цілком прогнозовано, але найцікавіше тут інше. Схоже, в московського патріархату після зменшення впливу і фінансових можливостей Медведчука та останнього непублічного візиту олігарха Новінського до ОП змінились спонсори. Тепер, судячи з публікацій в медіа, активності УПЦ МП фінансує власник мережі "БРСМ-Нафта" Андрій Біба, який все частіше з'являється у стрічках церковних новин УПЦ МП", — пише Олексій Голобуцький.

У своєму пості Голобуцький зазначає, що власник "БРСМ-Нафти" Андрій Біба за останній рік профінансував будівництво понад 10 храмів московського патріархату в Західній Україні. Всі ці церкви відкривались під духовенство МП, яке залишилось без своїх приходів після переходу їхніх колишніх громад до ПЦУ.

"Тобто, ще раз — українство повертає собі православні храми, об"єднуючись навколо власної помісної церкви — ПЦУ. Натомість, наближений до московського патріархату бізнесмен Андрій Біба та його мережа "БРСМ-нафта, що також за інформацією bihus.info фінансують Шарія — будують нові храми для РПЦ в Україні, аби та не втрачала свій вплив та вливають кошти в дестабілізацію країни на релігійному грунті", — наголошує Голобуцький.

За інсайдерською інформацією політолога, акції протесту проти приїзду патріарха Варфоломея можуть бути організовані через сітку ОПЗЖ — до Києва звозутимуть "тітушок" та прихожан УПЦ МП. Голобуцький наголосив, що на такий сценарій повинні вчасно відреагувати СБУ та РНБО.

"Думаю, це не менш важливо, ніж боротьба з контрабандою", — резюмував Голобуцький.