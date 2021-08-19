История успеха A.G.R. Group Мисака Хидиряна

Мисак Хидирян, объединив 20 предприятий в 5 регионах Украины, успешно управляет земельным банком в 32 тыс. га, собственным элеваторным комплексом и другими активами в аграрном секторе.

Старт и быстрое масштабирование

Мисак Оганесович Хидирян, президент холдинга A.G.R. Group и глава Наблюдательного совета, начинал свою карьеру в финансовой и банковской отрасли. На руководящих должностях в коммерческих банках он работал свыше 10 лет, занимался адвокатской деятельностью и юридическим консультированием. Как специалист, глубоко разбирающийся в финансовой и инвестиционной сфере, Хидирян знал, что сельскохозяйственный сектор в Украине серьезно недооценен.

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Мисак Хидирян на открытии элеваторного комплекса на Сумщине, 2020 год

В 2013 году Мисак Хидирян принял решение реализовать существующий отраслевой потенциал. Учредитель и собственник A.G.R. Group осуществил свою первую аграрную инвестицию в небольшое сельхозпредприятие на Полтавщине. В самые сложные годы масштабирования нового бизнеса буквально "с нуля" Мисак Хидирян смог опереться на высокую квалификацию операционного директора Давида Ананяна и главного агронома Александра Аракеляна. Команда A.G.R. Group упорно трудилась над увеличением земельного банка, покупала технику, разрабатывала системные подходы к обработке земли.

Постепенно сформировалась кластерная структура предприятия. Например, развитие кластера, расположенного в Броварском районе Киевской области, началось в 2013 году и заняло 3 года. Сначала это были предприятия "Мега Менеджмент Проект" и "Колос-200", позднее в кластер вошли "Трейдагропостач-200" и "Агродеметра".

К 2017 году компания "доросла" до создания аграрного холдинга AGR INVEST HOLDING LTD. В 2019 году холдинг впервые вошел в рейтинг ТОП-100 латифундистов Украины. Иными словами, путь Мисака Хидиряна от первой сельхозинвестиции до крепкой латифундии почти в 30 тыс. га занял всего шесть лет.

Тогда земельный банк сельхозпредприятия был поделен на 4 кластера (позднее к ним добавится еще один): кластер "Бровары" площадью 5,2 тыс. га (он расположен в Броварском районе Киевской области), кластер "Лохвица" (12,6 тыс. га в в Полтавской и Черниговской областях), кластер "Гребинка" (Полтавская область, 5,1 тыс. га) и "Чернигов" (5,9 тыс. га в Черниговской и Сумской областях).

Основную ставку Мисак Хидирян сделал на растениеводство. Выбор был более чем прагматичен — стабильный глобальный спрос на кукурузу и сою плюс понятный севооборот.

Несколько сельхозсезонов компания использовала двупольную обработку полей (или американский севооборот) — 2 года выращивания кукурузы чередуются с 2 годами выращивания сои. При использовании такой системы соя значительно улучшает структуру грунта.

К примеру, даже в кластере "Бровары", где чернозем практически отсутствует, аграриям A.G.R. Group удавалось получать высокие урожаи. Однако, осенью прошлого года руководство холдинга приняло решение видоизменить модель выращивания культур в Броварском кластере, включив в нее подсолнечник (3 года кукуруза, 1 — подсолнечник). Таким образом аграрии удовлетворяют растущий интерес со стороны трейдеров, оперативно реагируя на "бычий" тренд на мировом рынке зерновых.

Животноводческое направление: 100-процентный рост продуктивности

Но вернемся в 2016 год. В период формирования кластера "Лохвица" Мисак Хидирян приобрел активы, частью которых была молочная ферма. Уверенности в рентабельности этого производства у инвестора тогда не было. Тем не менее, в течение года команда животноводческого подразделения сумели убедить собственника в экономической целесообразности дальнейшей работы фермы.

Ферма A.G.R. Group в Полтавской области

Стратегия Мисака Хидиряна в отношении животноводческого направления не предполагала крупных дополнительных инвестиций. Расчет строился на достижении стабильного уровня рентабельности и поступательном развитии.

Так, животноводы A.G.R. Group выровняли баланс между основным стадом и молодняком до соотношения 1:1. Эту цель удалось достичь без приобретения дополнительного поголовья КРС. Сама природа помогла решить вопрос с кормами — в Полтавском регионе очень благоприятные условия для роста силосных культур и люцерны. Кроме того, специалисты холдинга упорно работали над улучшением генетики стада и увеличением производительности.

Сейчас в состав Лохвицкого кластера входит 3 животноводческих комплекса на 1,4 тыс. голов. При этом уровень надоев за несколько лет получилось расширить примерно вдвое — до 12 т в день.

Точечное земледелие: выработка увеличилась на четверть

Два года назад Мисак Оганесович Хидирян поставил перед специалистами своего холдинга новую задачу — внедрение систем точного земледелия. В 2020 году технология была реализована в Броварском и Гребинковском кластерах A.G.R. Group. Среди основных этапов проекта следует отметить:

Переучет сельскохозяйственной техники, навигационных систем, другого оборудования (большую часть подлежала доработке). Выбор ПО для навигации (задача — получение сигнала в пределах 2-4 см); Загрузка в систему карт полей и урожайности. Создание линий обработки почвы, посева, внесения средств защиты и круговых маршрутов.

Результатом внедрения принципов точечного земледелие стало увеличение площади обработки до 10%, выработки — на 25%. Теперь растения подвергаются меньшему риску травмирования, кроме того, уменьшаются затраты на СЗР и посевные материалы.

Отметим, что в A.G.R. Group усовершенствовали и саму систему обработки грунта, полностью отказавшись от традиционных пахотных технологий в пользу безотвальной обработки.

Комбайн на полях A.G.R. Group работает по технологии точного вождения

Строительство элеватора — крупнейший инвестиционный проект в истории A.G.R. Group

Минувший 2020 год с его пандемией COVID-19 и коронавирусными ограничениями не принес A.G.R. Group особых потрясений. Посевная, дальнейшее реализация выращенной продукции, животноводческое направление — все работало в плановом режиме.

Дело в том, что еще в 2019 Мисак Хидирян определил основные векторы развития холдинга. Стратегия включала и реализацию проекта строительства собственного элеватора — финансовая модель под него была создана заранее. В команде Мисака Хидиряна подсчитали, в Сумской и граничащей с ней Черниговской областях сторонних мощностей для хранения выращенной холдингом зерновых недостаточно. Кроме того, размещать ее в чужих зернохранилищах является экономически невыгодным. Иными словами, дальнейшее масштабирование компании в этих регионах без собственных элеваторного направления становилось малорентабельным.

Поэтому в июле прошлого года холдинг открыл свой первый элеваторный комплекс в г. Середина-Буда Сумской области. Мощности по единовременному хранению зерновых составили 112 тыс. т, мощности по приемке и отгрузке — 3 тыс. т в сутки. Нужно сказать, что монтаж оборудования был произведен поставщиком, шведской компанией TORNUM, в спринтерские сроки — за 145 дней. В свою очередь, шведы характеризуют A.G.R. Group как взыскательного клиента, который выполняет свои финансовые обязательства вовремя и в полной мере.

Возведение Середино-Будского элеватора стало самым масштабным инвестпроектом холдинга за все время его работы. Финансирование строительства компания осуществляла самостоятельно (заемные средства поддерживали другие направления деятельности компании), вложения достигли $17 млн. Большая часть этой суммы пошла на строительство инфраструктуры — ж/д ветки, электрификацию, прокладку газовых сетей.

Элеваторный комплекс A.G.R. Group на Сумщине

Впрочем, по итогам реализации проекта в Середина-Буде инвестор принял решение в дальнейшем вкладывать средства только в готовые элеваторные комплексы с последующей модернизацией и расширением. В планах A.G.R. Group Мисака Хидиряна — увеличение объемов перевалки в Середина-Буде за счет приглашения к сотрудничеству трейдерских компаний. Также менеджмент предприятия стремится к наращиванию земельных активов в районах, непосредственно прилегающих к новому объекту.

Видео: Как проходило строительство элеваторного комплекса от A.G.R. Group

Пятый южный кластер и инвестиции в мелиорацию

В целом, наращивание земельного банка является одним из приоритетных направлений развития A.G.R. Group. В начале апреля 2021 года холдинг приобрел два предприятия AG MANAGEMENT GROUP LLC в Херсонской области. С покупкой ГП "Альфа-Фарм" и ГП "Евразия-Агро" земельный банк предприятия вырос до 32 тыс. га (из них мелиорируемых — 2 тыс. га).

Основным преимуществом нового кластера на юге Украины стала его близость к морским торговым портам. В то же время, Херсонская область — один из наиболее подверженных изменению климатических условий регионов страны. Аномальная жара, засухи и слабо прогнозируемые осадки, которые присущи и другим областям Украины, заставили собственника обратить особое внимание на преимущества оросительных технологий.

Сегодня в A.G.R. Group изучают возможность установки систем мелиорации на остальных кластерах холдинга, несмотря на то, что орошаемое земледелие затратнее традиционного. По расчетам команды Мисака Хидиряна, погодные риски являются одним из весомых факторов, снижающих уровень доходов растениеводческого направление холдинга. При этом орошение позволяет с большей точностью прогнозировать будущий урожай и, соответственно, финансовые показатели работы предприятия. В A.G.R. Group стремятся к балансу мелиорированных к немелиорированных земель. В идеале это 70% и 30% соответственно, ближайшая цель — 50% на 50%. Научным консультантом нового проекта выступает Институт орошаемого земледелия НААН.

Обеспечение собственной с/х техникой

К нынешнему году A.G.R. Group сформировал парк современной сельхозтехники для проведения абсолютно всех видов полевых работ. За время, прошедшее с момента образования холдинга, показатель обеспеченности предприятия собственной техникой вырос с 10% до 95%. Среди материально-технических активов A.G.R. Group — лучшие мировые бренды John Deere, New Holland, Case, Zaffrani, Olimac Drago и др. Одним из основных приоритетов при выборе компанией новых единиц техники стала ее универсальность. К примеру, трактор должен не только сеять, но и иметь функцию обработки почвы во избежание периодов простоя.

Этот комплексный подход позволил не только повысить эффективность производственного процесса как такового, но и существенно улучшить показатели урожайности в кластерах A.G.R. Group. Так, по итогам 2020/2021 маркетингового года (МГ) урожайность кукурузы на предприятиях холдинга составила 7,8 т/га, сои — 2,7 т/га. Эти цифры выше средних по Украине.

В подобном результате, конечно, есть и определенная доля везения — некоторые части кластеров не ощутили на себе засушливых погодных явлений, характерных для весны и лета прошлого года. Тем не менее, главная причина кроется в использовании современных технологий и инноваций, внедрение которых — одна из основных целей A.G.R. Group Мисака Хидиряна.

Техника на полях A.G.R. Group во время обработки почвы

Дальнейшее внедрение инновационных технологий

К началу уборочной кампании 2021/2022 МГ в A.G.R. Group подводили итоги автоматизации предприятия. Украинская "аграрка" по своему уровню технологичности уже догоняет FinTech с его инновационными инструментами управления финансовыми потоками. При этом холдинг Мисака Хидиряна является драйвером технологических изменений, происходящих в аграрном секторе страны. Собственник поставил перед командой следующую важную задачу — продолжить процесс улучшения финансовых показателей работы холдинга с помощью дальнейшей диджитализации производственных процессов.

Среди основных инноваций A.G.R. Group можно назвать:

Автоматизацию управления земельными активами, весовых пунктов и заправочных комплексов. Bluetooth-идентификацию прицепных агрегатов, сбор данных с датчиков уровня топлива и CAN-шины. Внедрение цифровой тендерной площадки (для закупок от 100 тыс. грн).

Кроме того, в компании освоили посекционное отключение сошников на сеялках и опрыскивателях, и автопилоты на последних. Также реализация проекта точечного земледелия предполагает использование дронов (для осмотра полей кластеров холдинга).

Будущее расширение и привлечение внешних заимствований

В ближайшие годы основные инвестиционные планы A.G.R.Group Мисака Оганесовича Хидиряна сосредоточены на растениеводстве и развитии элеваторного направления. Это уже упомянутые технологии мелиорации, а также другие меры по увеличению урожайности и оздоровлению грунтов. В то же время элеваторный комплекс в Середина-Буде даст возможность повысить рентабельность выращивания зерновых.

Кроме того, собственник видит перспективы развития холдинга в дальнейшем расширении земельного банка. Перед топ-менеджерами A.G.R.Group стоит задача увеличить площадь земель предприятия до 100 тыс. га. Иными словами, Хидирян намерен войти в ТОП-20 латифундистов Украины.

Под каждое из перечисленных направлений холдинг разрабатывает отдельные инвестиционные проекты. За годы работы A.G.R.Group неоднократно привлекала кредитные средства у ряда отечественных и зарубежных банков в числе которых "Пивденный", ПУМб, ОТР Банк, KredoBank и другие. Компания проявила себя как пунктуальный и надежный партнер. Кроме прямых банковских кредитов A.G.R.Group планирует воспользоваться возможностями, которые предоставляют аграрные расписки и форвардные контракты. Также ведется работа по привлечению средств частных инвестфондов и международных финансовых институтов.

Для повышения уровня транспарентности бизнеса A.G.R.Group обратилась за аудиторским заключением к KPMG из "большой четверки" крупнейших в мире компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги. Результатом стало положительное аудиторское заключение по финансовой отчетности холдинга за 2016 и 2017 годы, полученное осенью 2019 года. Аудит своей отчетности A.G.R. Group проводила и в дальнейшем. Так, подтвержденный доход компании за 2020 год составил $47,3 млн, чистая прибыль — $10,5 млн. Это лучший с 2016 года и полностью заслуженный результат работы A.G.R. Group Мисака Хидиряна.

Досье

Частный сельскохозяйственный холдинг A.G.R. Group

Создан: 2017 год.

Объединяет: 20 сельскохозяйственных компаний в 5 областях Украины

Земельный банк: 32 тыс. га

Мощности хранения: 76,3 тыс. т (41,3 тыс. т напольного хранения и 35 тыс. т силосного хранения).

Парк техники: 30 грузовых автомобилей, 19 комбайнов, 55 тракторов: 31 жатка, 24 сеялки (ТМ John Deere, New Holland, Case, Zaffrani, Olimac Drago и др.).

Урожайность в 2020/2021 МГ: кукуруза — 7,8 т/га, соя — 2,7 т/га.

Доход за 2020 год*: $47,3 млн

Чистая прибыль за 2020 год*: $10,5 млн

Штат: более 700 человек

*данные подтверждены аудиторской проверкой