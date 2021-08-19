Історія успіху A.G.R. Group Місака Хідіряна

Місак Хідірян, об'єднавши 20 підприємств в 5 регіонах України, успішно керує земельним банком в 32 тис. га, власним елеваторним комплексом та іншими активами в аграрному секторі.

Старт і швидке масштабування

Місак Оганесович Хідірян, президент холдингу A.G.R. Group і глава Наглядової ради, починав свою кар'єру у фінансовій та банківській галузі. На керівних посадах в комерційних банках він працював понад 10 років, займався адвокатською діяльністю і юридичним консультуванням. Як фахівець, яка добре розбирається у фінансовій та інвестиційній сфері, Хідірян знав, що сільськогосподарський сектор в Україні серйозно недооцінений.

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Місак Хідірян на відкритті елеваторного комплексу на Сумщині, 2020 рік

У 2013 році Місак Хідірян прийняв рішення реалізувати існуючий галузевий потенціал. Засновник і власник A.G.R. Group здійснив свою першу аграрну інвестицію в невелике сільгосппідприємство на Полтавщині. У найскладніші роки масштабування нового бізнесу буквально "з нуля" Місак Хідірян зміг спертися на високу кваліфікацію операційного директора Давида Ананяна і головного агронома Олександра Аракелян. Команда A.G.R. Group наполегливо працювала над збільшенням земельного банку, купувала техніку, розробляла системні підходи до обробки землі.

Поступово сформувалася кластерна структура підприємства. Наприклад, розвиток кластера, розташованого в Броварському районі Київської області, почалося в 2013 році і зайняло 3 роки. Спочатку це були підприємства "Мега Менеджмент Проект" і "Колос-200", пізніше в кластер увійшли "Трейдагропостач-200" і "Агродеметра".

В 2017 року компанія "доросла" до створення аграрного холдингу AGR INVEST HOLDING LTD. У 2019 холдинг вперше увійшов до рейтингу ТОП-100 латифундистів України. Іншими словами, шлях Місака Хідіряна від першої сельхозінвестіціі до міцної латифундії майже в 30 тис. га зайняв всього шість років.

Тоді земельний банк сільгосппідприємства був поділений на 4 кластери (пізніше до них додасться ще один): кластер "Бровари" площею 5,2 тис. Га (він розташований в Броварському районі Київської області), кластер "Лохвиця" (12,6 тис. Га в в Полтавській і Чернігівській областях), кластер "Гребінка" (Полтавська область, 5,1 тис. га) і "Чернігів" (5,9 тис. га в Чернігівській і Сумській областях).

Основну ставку Місак Хідірян зробив на рослинництво. Вибір був більш ніж прагматичний — стабільний глобальний попит на кукурудзу і сою плюс зрозумілий сівозміну.

Кілька сільгоспсезоні компанія використовувала Двохпольову обробку полів (або американський сівозміну) — 2 роки вирощування кукурудзи чергуються з 2 роками вирощування сої. При використанні такої системи соя значно покращує структуру ґрунту.

Наприклад, навіть в кластері "Бровари", де чорнозем практично відсутня, аграріям A.G.R. Group вдавалося отримувати високі врожаї. Однак, восени минулого року керівництво холдингу прийняло рішення видозмінити модель вирощування культур в Броварському кластері, включивши в неї соняшник (3 роки кукурудза, 1 — соняшник). Таким чином аграрії задовольняють зростаючий інтерес з боку трейдерів, оперативно реагуючи на "бичачий" тренд на світовому ринку зернових.

​​Тваринницький напрям: 100-відсоткове зростання продуктивності

Але повернемося в 2016 рік. В період формування кластера "Лохвиця" Місак Хідірян придбав активи, частиною яких була молочна ферма. Упевненості в рентабельності цього виробництва у інвестора тоді не було. Проте, протягом року команда тваринницького підрозділи зуміли переконати власника в економічній доцільності подальшої роботи ферми.

Ферма A.G.R. Group в Полтавській області

Стратегія Місака Хідіряна щодо тваринницького напряму не припускала великих додаткових інвестицій. Розрахунок будувався на досягненні стабільного рівня рентабельності і поступальний розвиток.

Так, тваринники A.G.R. Group вирівняли баланс між основним стадом і молодняком до співвідношення 1: 1. Цю мету вдалося досягти без придбання додаткового поголів'я ВРХ. Сама природа допомогла вирішити питання з кормами — в Полтавському регіоні дуже сприятливі умови для зростання силосних культур і люцерни. Крім того, фахівці холдингу наполегливо працювали над поліпшенням генетики стада і збільшенням продуктивності.

Зараз до складу Лохвицького кластера входить 3 тваринницьких комплексу на 1,4 тис. Голів. При цьому рівень надоїв за кілька років вийшло розширити приблизно вдвічі — до 12 т в день.

Точкове землеробство: продуктивність збільшилася на чверть

Два роки тому Місак Оганесович Хідірян поставив перед фахівцями своєї холдингу нове завдання — впровадження систем точного землеробства. У 2020 році технологія була реалізована в Броварському і Гребінківському кластерах A.G.R. Group. Серед основних етапів проекту слід відзначити:

Переоблік сільськогосподарської техніки, навігаційних систем, іншого обладнання (більшу частину підлягала доопрацювання). Вибір ПО для навігації (завдання — отримання сигналу в межах 2-4 см); Завантаження в систему карт полів і врожайності. Створення ліній обробки грунту, посіву, внесення засобів захисту і кругових маршрутів.

Результатом впровадження принципів точкового землеробство стало збільшення площі обробки до 10%, вироблення — на 25%. Тепер рослини піддаються меншому ризику травмування, крім того, зменшуються витрати на ЗЗР та посівні матеріали.

Відзначимо, що в A.G.R. Group вдосконалили і саму систему обробки грунту, повністю відмовившись від традиційних орних технологій на користь безвідвальної обробки.

Комбайн на полях A.G.R. Group працює за технологією точного водіння

Будівництво елеватора — найбільший інвестиційний проект в історії A.G.R. Group

Минулий 2020 рік з його пандемією COVID-19 і короновірусні обмеженнями не приніс A.G.R. Group особливих потрясінь. Посівна, подальше реалізація вирощеної продукції, тваринницький напрям — все працювало в плановому режимі.

Справа в тому, що ще в 2019 Місак Хідірян визначив основні вектори розвитку холдингу. Стратегія включала і реалізацію проекту будівництва власного елеватора — фінансова модель під нього була створена заздалегідь. У команді Місака Хідіряна підрахували, в Сумській і сусідньою з нею Чернігівській областях сторонніх потужностей для зберігання вирощеної холдингом зернових недостатньо. Крім того, розміщувати її в чужих зерносховищах є економічно невигідним. Іншими словами, подальше масштабування компанії в цих регіонах без власних елеваторного напрямки ставало малорентабельним.

Тому в липні минулого року холдинг відкрив свій перший елеваторний комплекс в м Середина-Буда Сумської області. Потужності з одноразового зберігання зернових склали 112 тис. т, потужності з приймання та відвантаження — 3 тис. т на добу. Потрібно сказати, що монтаж обладнання був проведений постачальником, шведською компанією TORNUM, в спринтерські терміни — за 145 днів. У свою чергу, шведи характеризують A.G.R. Group як вимогливого клієнта, який виконує свої фінансові зобов'язання вчасно і в повній мірі.

Зведення Середино-Будського елеватора стало наймасштабнішим інвестпроектом холдингу за весь час його роботи. Фінансування будівництва компанія здійснювала самостійно (позикові кошти підтримували інші напрямки діяльності компанії), вкладення досягли $ 17 млн. Велика частина цієї суми пішла на будівництво інфраструктури — ж / д гілки, електрифікацію, прокладку газових мереж.

Елеваторний комплекс A.G.R. Group на Сумщині

Втім, за підсумками реалізації проекту в Середина-Буді інвестор прийняв рішення надалі вкладати кошти тільки в готові елеваторні комплекси з подальшою модернізацією і розширенням. У планах A.G.R. Group Місак Хідірян — збільшення обсягів перевалки в Середина-Буді за рахунок запрошення до співпраці торгових фірм. Також менеджмент підприємства прагне до нарощування земельних активів в районах, що безпосередньо прилягають до нового об'єкту.

Відео: Як проходило будівництво елеваторного комплексу від A.G.R. Group

П'ятий південний кластер та інвестиції в меліорацію

В цілому, нарощування земельного банку є одним з пріоритетних напрямків розвитку A.G.R. Group. На початку квітня 2021 року холдинг придбав два підприємства AG MANAGEMENT GROUP LLC в Херсонській області. З покупкою ДП "Альфа-Фарм" і ДП "Євразія-Агро" земельний банк підприємства зріс до 32 тис. га (з них меліорованих — 2 тис. га).

Основною перевагою нового кластера на півдні України стала його близькість до морських торгових портів. У той же час, Херсонська область — один з найбільш схильних до зміни кліматичних умов регіонів країни. Аномальна спека, посухи і слабо прогнозовані опади, які притаманні і іншим областям України, змусили власника звернути особливу увагу на переваги зрошувальних технологій.

Сьогодні в A.G.R. Group вивчають можливість установки систем меліорації на інших кластерах холдингу, незважаючи на те, що зрошуване землеробство затратнее традиційного. За розрахунками команди Місака Хідіряна, погодні ризики є одним з вагомих факторів, що знижують рівень доходів рослинницької напрямок холдингу. При цьому зрошення дозволяє з більшою точністю прогнозувати майбутній урожай і, відповідно, фінансові показники роботи підприємства. У A.G.R. Group прагнуть до балансу меліорованих до немеліорованих земель. В ідеалі це 70% і 30% відповідно, найближча мета — 50% на 50%. Науковим консультантом нового проекту виступає Інститут зрошуваного землеробства НААН.

Забезпечення власної с/г технікою

До нинішнього року A.G.R. Group сформував парк сучасної сільгосптехніки для проведення всіх видів польових робіт. За час, що минув з моменту утворення холдингу, показник забезпеченості підприємства власною технікою виріс з 10% до 95%. Серед матеріально-технічних активів A.G.R. Group — кращі світові бренди John Deere, New Holland, Case, Zaffrani, Olimac Drago і ін. Одним з основних пріоритетів при виборі компанією нових одиниць техніки стала її універсальність. Наприклад, трактор повинен не тільки сіяти, але і мати функцію обробки грунту, щоб уникнути періодів простою.

Цей комплексний підхід дозволив не тільки підвищити ефективність виробничого процесу як такого, а й істотно поліпшити показники врожайності в кластерах A.G.R. Group. Так, за підсумками 2020/2021 маркетингового року (МГ) врожайність кукурудзи на підприємствах холдингу склала 7,8 т / га, сої — 2,7 т / га. Ці цифри вищі за середні по Україні.

У подібному результаті, звичайно, є і певна частка везіння — деякі частини кластерів не відчули на собі посушливих погодних явищ, характерних для весни і літа минулого року. Проте, головна причина криється в використанні сучасних технологій і інновацій, впровадження яких — одна з основних цілей A.G.R. Group Місака Хідіряна.

Техніка на полях A.G.R. Group під час обробітку грунту

Подальше впровадження інноваційних технологій

До початку збиральної кампанії 2021/2022 МР в A.G.R. Group підводили підсумки автоматизації підприємства. Українська "Аграрка" за своїм рівнем технологічності вже наздоганяє FinTech з його інноваційними інструментами управління фінансовими потоками. При цьому холдинг Місака Хідіряна є драйвером технологічних змін, що відбуваються в аграрному секторі країни. Власник поставив перед командою наступну важливу задачу — продовжити процес поліпшення фінансових показників роботи холдингу за допомогою подальшої діджіталізаціі виробничих процесів.

Серед основних інновацій A.G.R. Group можна назвати:

Автоматизацію управління земельними активами, вагових пунктів і заправних комплексів. Bluetooth-ідентифікацію причіпних агрегатів, збір даних з датчиків рівня палива і CAN-шини. Впровадження цифрового тендерної площадки (для закупівель від 100 тис. грн).

Крім того, в компанії освоїли посекційне відключення сошників на сіялках і обприскувачах, і автопілот на останніх. Також реалізація проекту точкового землеробства передбачає використання дронів (для огляду полів кластерів холдингу).

Майбутнє розширення і залучення зовнішніх запозичень

У найближчі роки основні інвестиційні плани A.G.R.Group Місака Оганесовича Хідіряна зосереджені на рослинництві і розвитку елеваторного напрямки. Це вже згадані технології меліорації, а також інші заходи по збільшенню врожайності і оздоровлення грунтів. У той же час елеваторний комплекс в Середина-Буді дасть можливість підвищити рентабельність вирощування зернових.

Крім того, власник бачить перспективи розвитку холдингу в подальшому розширенні земельного банку. Перед топ-менеджерами A.G.R.Group стоїть завдання збільшити площу земель підприємства до 100 тис. га. Іншими словами, Хідірян намір увійти в ТОП-20 латифундистів України.

Під кожен із перелічених напрямів холдинг розробляє окремі інвестиційні проекти. За роки роботи A.G.R.Group неодноразово привертала кредитні кошти у ряду вітчизняних і зарубіжних банків в числі яких "Південний", ПУМБ, ОТР Банк, KredoBank і інші. Компанія проявила себе як пунктуальний і надійний партнер. Крім прямих банківських кредитів A.G.R.Group планує скористатися можливостями, які надають аграрні розписки і форвардні контракти. Також ведеться робота по залученню коштів приватних інвестфондів і міжнародних фінансових інститутів.

Для підвищення рівня транспарентності бізнесу A.G.R.Group звернулася за аудиторським висновком до KPMG з "великої четвірки" найбільших в світі компаній, що надають аудиторські та консалтингові послуги. Результатом стало позитивний аудиторський висновок щодо фінансової звітності холдингу за 2016 і 2017 роки, отримане восени 2019 року. Аудит своєї звітності A.G.R. Group проводила і надалі. Так, підтверджений дохід компанії за 2020 рік склав $ 47,3 млн, чистий прибуток — $ 10,5 млн. Це найкращий з 2016 року і повністю заслужений результат роботи A.G.R. Group Місак Хідірян.

Досьє

Приватний сільськогосподарський холдинг A.G.R. Group

Створено: 2017 рік.

Об'єднує: 20 сільськогосподарських підприємств в 5 областях України

Земельний банк: 32 тис. Га

Потужності зберігання: 76,3 тис. Т (41,3 тис. Т підлогового зберігання і 35 тис. Т силосної зберігання).

Парк техніки: 30 вантажних автомобілів, 19 комбайнів, 55 тракторів: 31 жатка, 24 сівалки (ТМ John Deere, New Holland, Case, Zaffrani, Olimac Drago і ін.).

Урожайність в 2020/2021 МГ: кукурудза — 7,8 т / га, соя — 2,7 т / га.

Дохід за 2020 год *: $ 47,3 млн

Чистий прибуток за 2020 год *: $ 10,5 млн

Штат: понад 700 осіб

* дані підтверджені аудиторською перевіркою