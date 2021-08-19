Организаторы концерта Бочелли в Киеве напомнили, что КГГА собирается снести памятник в Мариинском парке

Организаторы концерта Андреа Бочелли в Киеве назвали некорректными обвинения заместителя председателя КГГА Владимира Прокопова в размещении сцены для мероприятия якобы "на могилах". Об этом сообщает Укринформ.

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По словам организаторов концерта, ни одного подтверждения, что братская могила погибших находится именно на этом месте, нет. А памятник 1935 года установлен на месте только вероятного захоронения. К тому же имел надпись антиукраинского содержания, которая была сбита во время Революции Достоинства.

"Учитывая его идеологическую направленность, обновление памятника не актуально. К тому же сам памятник никогда не был памятником истории, также он не имел художественной ценности. Решением КГГА место расположения разрушенного постамента должно быть благоустроено, постамент запланировано демонтировать", — подчеркивается в комментарии, который цитирует агентство.

Организаторы напомнили также, что во время Евровидения-2017 на этом месте уже проводились развлекательные мероприятия, но никакого возмущения по этому поводу не было.

Отмечается, что концерт Андреа Бочелли благотворительный. Собранные деньги будут направлены на создание музея Ивана Марчука.