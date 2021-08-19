Організатори концерту Бочеллі у Києві нагадали, що КМДА збирається знести пам"ятник у Маріїнському парку

Організатори концерту Андреа Бочеллі у Києві назвали некоректними звинувачення заступника голови КДМА Володимира Прокопіва у розташуванні сцени для заходу нібито "на могилах". Про це повідомляє Укрінформ.

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За словами організаторів концерту, жодних підтверджень, що братська могила загиблих знаходиться саме на тому місці, де розташована сцена, немає. А пам"ятник 1935 року встановлений на місці лише імовірного поховання. До того ж, мав надпис антиукраїнського змісту, якого було збито під час Революції Гідності.

"Враховуючи його ідеологічне спрямування, відновлення пам"ятника не актуальне. До того ж сам пам"ятник ніколи не був і не є пам"яткою історії, також він не мав і мистецької цінності. Рішенням КМДА місце розташування зруйнованого постаменту має бути благоустроєне, постамент заплановано демонтувати", — наголошується у коментарі, який цитує агенція.

Організатори нагадали також, що під час Євробачення-2017 на цьому місці вже проводилися розважальні заходи, але ніякого обурення з цього приводу не будо.

Зазначається, що концерт Андреа Бочеллі благодійний. Зібрані кошти буде спрямовано на створення музею Івана Марчука.