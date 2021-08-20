"Украина: 30 оттенков Независимости". 24 августа телеканал Апостроф TV проведет уникальный телемарафон в прямом эфире

В День Независимости прямой эфир канала начнется с 9 утра. В течение последующих 12 часов команда Апостроф TV вместе с выдающимися общественными деятелями, политиками, звездами шоу-бизнеса, ведущими спортсменами вспомнит победы, проанализирует поражения и покажет — какой путь прошла страна в течение 30 лет. Ведь, по словам основателя Апостроф TV, дипломата Василия Филипчука, "Тридцатилетие Независимости — время не для фанфар, а для серьезного общественного диалога о том, почему все случилось именно так. Только на основе честного ответа на этот вопрос мы сможем ответить на следующий: что нам делать дальше".

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30 лет — 30 оттенков нашей независимости, какими их помнят участники событий, как мы будем рассказывать о них потомкам и какими нас сегодня видит мир — от "кравчучки" — до первых коммерческих полетов в космос, от малиновых пиджаков и золотых цепей — до самолета "Мрія".

С 9 утра и в течение всего дня в прямом эфире:

- Собственный музей артефактов независимости канала Апостроф TV

- Поздравления от звезд, спортсменов, государственных деятелей в прямом эфире

- Прямые трансляции главных мероприятий

- Включения из разных областей Украины

- Живая музыка в студии

- Знаковые кадры событий, которые определили историю страны

- Взгляд в будущее Украины вместе с гостями канала

Справка: Телеканал Апостроф TV доступен 24 часа в сутки в ведущих кабельных сетях, через провайдеров ТВ-контента в сети Интернет, с помощью спутникового телевидения, на собственном YouTube-канале и в режиме Т2 в Киеве и Киевской области. Основатель и главный вдохновитель создания Апостроф TV — дипломат Василий Филипчук.