"Україна: 30 відтінків Незалежності". 24 серпня телеканал Апостроф TV проведе наживо унікальний телемарафон

Прямий ефір розпочнеться з 9 ранку. Протягом наступних 12 годин команда каналу разом з визначними громадськими діячами, політиками, зірками шоу-бізнесу, відомими спортсменами згадає перемоги, проаналізує поразки і покаже – який шлях пройшла країна протягом 30 років. Адже, за словами засновника Апостроф TV, дипломата Василя Філіпчука, "Тридцятиріччя Незалежності – час не для фанфар, а для серйозного суспільного діалогу про те, чому все трапилось саме так. Лише на основі чесної відповіді на це питання ми зможемо відповісти на інше: що нам робити далі".

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30 років – 30 відтінків нашої незалежності, якими їх пам"ятають учасники подій, як ми будемо розповідати про них нащадкам і якими нас сьогодні бачить світ – від "кравчучки" до перших комерційних польотів у космос, від малинових піджаків та золотих ланцюгів – до літака "Мрія".

З 9 ранку і протягом всього дня у прямому ефірі:

Власний музей артефактів незалежності каналу Апостроф TV

Вітання від зірок, спортсменів, державних діячів

Трансляції головних заходів

Включення з різних областей України

Жива музика у студії

Знакові кадри подій, які визначили історію країни

Погляд у майбутнє України разом з гостями каналу

Довідка: Телеканал "Апостроф TV" доступний до перегляду 24 години на добу в провідних кабельних мережах, через провайдерів постачання ТБ-контенту у мережі Інтернет, за допомогою супутникового телебачення, на власному YouTube-каналі і за допомогою Т2 у Києві та Київській області. Засновник та головний натхненник створення Апостроф TV — дипломат Василь Філіпчук.