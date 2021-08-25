Стальное сердце "зеленой" экономики. Как Интерпайп Сталь заботится об экологии Украины

Украинская промышленность в ближайшее десятилетие встанет перед масштабным вызовом декарбонизации. Настроения и тенденции по борьбе с изменением климата вынуждают не только наших промышленников, но и глобальных игроков искать способы снижения парниковых выбросов. Но в Украине есть такой успешный и пока что единственный пример: это электросталеплавильный завод ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ, который уже сейчас сократил выбросы СО2 в 10 раз и соответствует всем европейским ориентирам, запланированным на 2050 год.

Согласно социологическому исследованию "Экологические тренды в Украине: взгляд граждан", проведенному Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине, наступило время тектонических изменений отношения украинцев к сохранению окружающей среды. Так, 81% опрошенных заявили, что их волнует состояние экологии в мире, 89% – в Украине, а 90% беспокоит состояние экологии в их населенном пункте.

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При этом наиболее актуальными проблемами граждане считают загрязнение и дефицит чистой воды (51%), глобальное потепление и смену климата (47%), а также загрязнение атмосферного воздуха (38%). Это свидетельствует о том, что трансформация промышленности, энергетики и потребления в соответствии с новыми "зелеными" правилами и стандартами, постепенно становятся для граждан независимой Украины главным приоритетом. И национальные лидеры индустрий готовы ответить на эти актуальные вызовы потребителей в рамках мировой системы экологической безопасности.

Одним из ее важных компонентов является принятый в конце 2019 года всеобъемлющий экологический план European Green Deal по достижению Евросоюзом климатической нейтральности к 2050 году. Целью европейского "зеленого" курса является декарбонизация экономики и ее важнейших отраслей, в числе которых важное место занимает металлургия.

Согласно данным World Steel Association, на долю мировой металлургии приходится 7-9% выбросов СО2 в атмосферу. Особенно остро эта проблема стоит в Украине, где около 95% стали производится по морально устаревшим мартеновской и кислородно-конвертерной технологиям. Они генерируют огромное количество парниковых газов – около 2500 кг на 1 тонну стали при выплавке в мартене и 1800-2000 кг – в домне.

В этой ситуации особую ценность приобретают предприятия, чье экологичное производство позволяет не только достигать высоких производственных и финансовых результатов, но и обеспечивает им устойчивое развитие в интересах будущих поколений украинцев. Флагманом этого процесса, первым и пока единственным в Украине металлургическим заводом, который сократил выбросы СО2 до уровня, предусмотренного Green Deal, стал электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

"Построенный еще в 2012 году завод "Интерпайп Сталь", когда о Green Deal еще никто не говорил, на сегодня является крупнейшей экологической инвестицией в украинскую промышленность за годы независимости. Сейчас же Green Deal для Украины неотвратим, и украинские промышленники ищут способы декарбонизироваться. Мы же показали, что в нашей стране есть успешные примеры декарбонизации и максимального приближения к нормам Green Deal", — говорит первый заместитель генерального директора "Интерпайп" Денис Морозов.

Созданный стать лучшим

"Интерпайп Сталь" заменил морально и технологически устаревший, а также экологически грязный мартеновский цех. Суммарные инвестиции объемом свыше $1 млрд. буквально опередили время, воздав эталонное предприятие "зеленой" металлургии максимально дружественной экологии.

Еще при проектировании завода, а также на каждом этапе его строительства проводился аудит его влияния на окружающую среду и соответствия количества выбросов СО2 всем европейским нормам и экологическим стандартам. И этот результат был достигнут – выбросы парниковых газов сократились в 10 раз до около 300 кг СО2 на 1 тонну стали, а потребление природного газа уменьшилось в 8 раз.

Для постоянного контроля за этими параметрами "Интерпайп" построил пост мониторинга атмосферного воздуха на границе санитарной зоны предприятия и передал его на баланс городского муниципалитета. Все они соответствуют нормам Green Deal, а потому сегодня "Интерпайп Сталь" – это бенчмарк не только для дальнейшего развития национальной "зеленой" металлургии, но и для масштабной экологической трансформации всей экономики Украины.

Крупнейшая экологическая инвестиция в Украине

Поставщиком оборудования для нового завода выступила итальянская компания Danieli, один из крупнейших в мире поставщиков современных решений для металлургической отрасли. Теперь "Интерпайп Сталь" в рамках вертикальной интеграции полностью обеспечивает трубное и колесное производство компании "Интерпайп". Инновационные сталеплавильные технологии и полная автоматизация всех процессов не только дают возможность производить самые сложные марки стали, причем энергоэффективно и без нанесения вреда окружающей среде.

Большой экологической проблемой для Украины является загрязнение рек. По данным Госэкоинспекции, в Украине может быть нехватка чистой питьевой воды, в частности потому, что, в частности водоканалы, сливают нечистоты прямо в реку Днепр. А за последние 25 лет в нашей стране исчезло около ста рек.

В то же время на "Интерпайп Стали" построен замкнутый цикл системы оборотного водоснабжения, который позволяет полностью исключить сброс промышленных сточных вод в реку Днепр. Т.е. завод берет воду для подпитки системы, очищает ее после использования и использует повторно.

Исключены также и выбросы вредных веществ в атмосферу. На заводе установлены современные системы газо- и пылеочистки, которые эффективно улавливают газ и пыль, образующиеся при производстве стали. Пыль осаждается в фильтрах, после этого гранулируется. В результате, в атмосферу будут выбрасываться очищенные, практически чистые газы.

А для того, чтобы изолировать шум, возникающий в процессе плавки металлолома, сталеплавильная печь оборудована специальным кожухом (в металлургической терминологии – Doghouse). Благодаря особой конструкции и звукопоглощающим материалам кожух обеспечивает комплексную шумоизоляцию агрегата во время работы.

Эти и многие другие высокоэффективные технологии защиты окружающей среды позволяют свести к минимуму негативное воздействие производства на экологическую ситуацию в регионе. По своим экологическим показателям "Интерпайп Сталь" в Днепре соответствует аналогичному метзаводу в Удине, расположенному недалеко от туристической жемчужины Италии – Венеции. Выполняя наиболее амбициозные климатические цели в рамках Green Deal, единственный в Украине "зеленый" металлургический комплекс не только следует в фарватере мировых экологических трендов, но и создает новые образцы и стандарты европейского качества жизни для всех украинцев.

Синергия индустрии и культуры

Завод "Интерпайп Сталь" отличается не только современными металлургическими технологиями и жесткими экологическими стандартами, но и уникальной производственной культурой. Система зонирования с разделением на зону домашней одежды, зону гигиены и зону спецодежды внедрена в бытовках предприятия. Столовая больше похожа на кафетерий, чем заводскую столовую.

Кроме того, на предприятии расположены пять арт-инсталляций датско-исландского художника Олафура Элиассона, что добавляет ему уникальности. Например, при въезде на территорию завода расположены главные врата из серии арок под названием "Твой тоннель времени". Созданные из труб эллиптические и круговые арки образуются сечениями самих труб, расположенных под разными углами. Вид тоннеля меняется в зависимости от точки, из которой он рассматривается — будь то внутри портала или снаружи, в движении или стоя на месте.

Инсталляция

"Материал — это движение" установлена в главном производственном цехе завода и состоит из нескольких дисков круглой и эллиптической формы, изготовленных из желтого светоотражающего стекла. Освещение создает мягкое свечение по окружности диска. Начиная с идеально круглой формы и постепенно трансформируясь в удлиняющиеся эллипсы, эта двумерная композиция создает иллюзию вращения диска в пространстве.

Внутри подвесного перехода между зданиями завода "Интерпайп Сталь" расположена 22-метровая инсталляция "Твой мост размышлений". Стены и потолок закрытого перехода облицованы зеркалами и металлом. Две полусферы прикреплены к зеркальной поверхности на стыке стен и потолков таким образом, что вместе со своим отображением они воспринимаются как полноценный шар. Специальная подсветка на поручнях и внутри сфер освещает галерею перехода. Зеркала, установленные определенным образом, создают иллюзию бесконечного пространства, в котором шары и работники завода, идущие по коридору, отражаются в них до бесконечности.

Наталья Кирьянова