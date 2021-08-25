Сталеве серце "зеленої" економіки. Як "Інтерпайп Сталь" піклується про екологію України

Українська промисловість в найближче десятиліття опиниться перед масштабним викликом декарбонізації. Настрої й тенденції щодо боротьби зі зміною клімату змушують не тільки наших промисловців, а й глобальних гравців шукати способи зниження парникових викидів. Але в Україні є такий успішний і поки що єдиний приклад: це електросталеплавильний завод ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ, який вже зараз скоротив викиди СО2 в 10 разів і відповідає всім європейським орієнтирам, запланованим на 2050 рік.

Згідно з соціологічним дослідженням "Екологічні тренди в Україні: погляд громадян", проведеного Інститутом Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні, настав час тектонічних змін ставлення українців до збереження навколишнього середовища. Так, 81% опитаних заявили, що їх хвилює стан екології в світі, 89% — в Україні, а 90% турбує стан екології в їхньому населеному пункті.

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При цьому найактуальнішими проблемами громадяни вважають забруднення і дефіцит чистої води (51%), глобальне потепління і зміну клімату (47%), а також забруднення атмосферного повітря (38%). Це свідчить про те, що трансформація промисловості, енергетики та споживання відповідно до нових "зелених" правил і стандартів поступово стають для громадян незалежної України головним пріоритетом. І національні лідери індустрій готові відповісти на ці виклики сьогодення споживачів в межах світової системи екологічної безпеки.

Одним з її важливих компонентів є прийнятий в кінці 2019 року всеосяжний екологічний план European Green Deal з досягнення Євросоюзом кліматичної нейтральності до 2050 року. Метою європейського "зеленого" курсу є декарбонізація економіки та її найважливіших галузей, у числі яких важливе місце займає металургія.

Згідно з даними World Steel Association, на частку світової металургії припадає 7-9% викидів СО2 в атмосферу. Особливо гостро ця проблема стоїть в Україні, де близько 95% сталі виробляється по морально застарілих мартенівській і киснево-конвертерній технологіях. Вони генерують величезну кількість парникових газів — близько 2500 кг на 1 тонну сталі при виплавці в мартені та 1800-2000 кг — в домні.

У цій ситуації особливої цінності набувають підприємства, чиє екологічне виробництво дозволяє не тільки досягати високих виробничих і фінансових результатів, а й забезпечує їм сталий розвиток в інтересах майбутніх поколінь українців. Флагманом цього процесу, першим і поки єдиним в Україні металургійним заводом, який скоротив викиди СО2 до рівня, передбаченого Green Deal, став електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".

"Побудований ще в 2012 році завод "Інтерпайп Сталь", коли про Green Deal ще ніхто не говорив, сьогодні є найбільшою екологічною інвестицією в українську промисловість за роки незалежності. Зараз же Green Deal для України невідворотний, і українські промисловці шукають способи декарбонізуватися. Ми ж показали, що в нашій країні є успішні приклади декарбонізації та максимального наближення до норм Green Deal", — говорить перший заступник генерального директора "Інтерпайп" Денис Морозов.

Створений стати кращим

"Інтерпайп Сталь" замінив морально і технологічно застарілий, а також екологічно брудний мартенівський цех. Сумарні інвестиції обсягом понад $ 1 млрд. буквально випередили час, віддавши еталонне підприємство "зеленої" металургії максимально дружній екології.

Ще за проектування заводу, а також на кожному етапі його будівництва проводився аудит його впливу на навколишнє середовище і відповідності кількості викидів СО2 всім європейським нормам та екологічним стандартам. І цей результат був досягнутий — викиди парникових газів скоротилися в 10 разів до близько 300 кг СО2 на 1 тонну сталі, а споживання природного газу зменшилося в 8 разів.

Для постійного контролю за цими параметрами "Інтерпайп" побудував пост моніторингу атмосферного повітря на кордоні санітарної зони підприємства і передав його на баланс міського муніципалітету. Всі вони відповідають нормам Green Deal, а тому сьогодні "Інтерпайп Сталь" — це бенчмарк не тільки для подальшого розвитку національної "зеленої" металургії, а й для масштабної екологічної трансформації всієї економіки України.

Найбільша екологічна інвестиція в Україні

Постачальником обладнання для нового заводу виступила італійська компанія Danieli, один з найбільших у світі постачальників сучасних рішень для металургійної галузі. Тепер "Інтерпайп Сталь" в межах вертикальної інтеграції повністю забезпечує трубне і колісне виробництво компанії "Інтерпайп". Інноваційні сталеплавильні технології і повна автоматизація всіх процесів не тільки дають можливість виробляти найскладніші марки сталі, причому енергоефективно і без нанесення шкоди навколишньому середовищу.

Великою екологічною проблемою для України є забруднення річок. За даними Держекоінспекції, в Україні може бути нестача чистої питної води, зокрема тому, що, зокрема водоканали, зливають нечистоти просто в річку Дніпро. А за останні 25 років у нашій країні зникло близько ста річок.

У той же час на "Інтерпайп Сталі" побудований замкнутий цикл системи оборотного водопостачання, який дозволяє повністю виключити скидання промислових стічних вод у Дніпро. Тобто завод бере воду для підживлення системи, очищає її після використання і використовує повторно.

Виключені також і викиди шкідливих речовин в атмосферу. На заводі встановлено сучасні системи газо- і пилеочистки, які ефективно вловлюють газ і пил, що утворюються при виробництві сталі. Пил осідає в фільтрах, після цього гранулюється. У результаті, в атмосферу викидатимуться очищені, практично чисті гази.

А для того, щоб ізолювати шум, що виникає в процесі плавки металобрухту, сталеплавильна піч обладнана спеціальним кожухом (в металургійній термінології — Doghouse). Завдяки особливій конструкції і звукопоглинальним матеріалами кожух забезпечує комплексну шумоізоляцію агрегату під час роботи.

Ці та багато інших високоефективних технологій захисту навколишнього середовища дозволяють звести до мінімуму негативний вплив виробництва на екологічну ситуацію в регіоні. За своїми екологічними показниками "Інтерпайп Сталь" у Дніпрі відповідає аналогічному метзаводу в Удіне, розташованому недалеко від туристичної перлини Італії — Венеції. Виконуючи найамбітніші кліматичні цілі в межах Green Deal, єдиний в Україні "зелений" металургійний комплекс не тільки рухається у фарватері світових екологічних трендів, але й створює нові зразки і стандарти європейської якості життя для всіх українців.

Синергія індустрії і культури

Завод "Інтерпайп Сталь" відрізняється не тільки сучасними металургійними технологіями і жорсткими екологічними стандартами, а й унікальною культурою виробництва. Система зонування з поділом на зону домашнього одягу, зону гігієни та зону спецодягу впроваджена в побутових приміщеннях підприємства. Їдальня більше схожа на кафетерій, ніж заводську їдальню.

Крім того, на підприємстві розташовані п'ять артінсталяцій датсько-ісландського художника Олафура Еліассона, що додає йому унікальності. Наприклад, при в'їзді на територію заводу розташовані головні ворота з серії арок під назвою "Твій тунель часу". Створені з труб еліптичні та кругові арки утворюються перетинами самих труб, розташованих під різними кутами. Вид тунелю змінюється в залежності від точки, з якої він розглядається — будь то всередині порталу або зовні, в русі або на одному місці.

інсталяція

"Матеріал — це рух" встановлена в головному виробничому цеху заводу і складається з декількох дисків круглої та еліптичної форми, виготовлених з жовтого світловідображального скла. Освітлення створює м'яке світіння по колу диска. Починаючи з ідеально круглої форми і поступово трансформуючись в еліпси, які подовжуються, ця двовимірна композиція створює ілюзію обертання диска в просторі.

Усередині підвісного переходу між будівлями заводу "Інтерпайп Сталь" розташована 22-метрова інсталяція "Твій міст роздумів". Стіни та стеля закритого переходу облицьовані дзеркалами і металом. Дві півсфери прикріплені до дзеркальної поверхні на стику стін і стель таким чином, що разом зі своїм відображенням вони сприймаються як повноцінна куля. Спеціальне підсвічування на поручнях і всередині сфер висвітлює галерею переходу. Дзеркала, встановлені певним чином, створюють ілюзію нескінченного простору, в якому кулі і працівники заводу, що йдуть по коридору, відображаються в них до нескінченності.

Наталя Кір'янова